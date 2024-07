Google prepara uma novidade! Problemas do Chrome resolvidos com um único clique

O Chrome continua a ser um dos melhores browsers da Internet. O elevado número de utilizadores prova isso mesmo e dá à Google a responsabilidade de criar novas ferramentas para melhorar o seu desempenho. Uma nova vem abrir caminho para que os problemas do Chrome sejam resolvidos com um único clique.

Google prepara uma novidade para o seu browser

A Google está a trabalhar numa funcionalidade inovadora para o Google Chrome, o browser mais utilizado na Internet. Em breve estará disponível para todos os utilizadores e esta funcionalidade permitirá que os problemas de desempenho deste browser sejam corrigidos com apenas um clique.

Os problemas de desempenho têm sido uma questão persistente para o Chrome há anos. Dada a sua significativa quota de mercado, o browser necessita de uma otimização constante para funcionar sem problemas em várias configurações de computador.

Uma grande inovação está no horizonte para o Chrome, que tem enfrentado problemas de RAM e de consumo de energia. A próxima funcionalidade permitirá aos utilizadores resolver todos os problemas com apenas um clique. Isso será a forma de resolver muitos problemas de uma forma muito simples e rápida.

Problemas do Chrome resolvidos com um único clique

Na versão Canary do Chrome, que a Google usa para testar para novas funcionalidades, o utilizador terá de ativar as notificações para problemas de desempenho. Desta forma, caso o browser encontre algum problema de consumo de RAM ou de energia, irá alertá-lo com uma pequena notificação. Ao clicar no botão ‘Corrigir agora’ no pop-up, toda a lentidão e problemas do seu browser serão resolvidos imediatamente.

Todos os que estiverem interessados em experimentar esta nova funcionalidade e outras inovações da Google que ainda não foram lançadas ao público, devem descarregar a versão Canary neste link. No entanto, importa recordar que a versão Canary pode ser instável e pode trazer vários problemas e bugs de desempenho.

Esta é mais uma das muitas ferramentas que a Google criou para tornar o Chrome ainda melhor e com um desempenho ainda mais interessante. Os utilizadores agradecem estas melhorias, que tornam o seu browser preferido como uma ferramenta ainda melhor e com todas as ferramentas necessárias.