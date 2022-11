Algo em que a Xiaomi parece estar a apostar é no campo das atualizações da MIUI e do Android e na forma rápida que estas acontecem. A marca reformulou a sua posição e agora estas chegam mais rápidas.

Ainda assim, e como um processo natural, há smartphones que perdem acesso a atualizações. Esta lista infelizmente volta a crescer, com mais smartphones da Xiaomi a perder a novidades e atualizações da MIUI.

Algo que sempre foi mostrado pela Xiaomi foi uma tentativa de manter os smartphones mais antigos atualizados. Não é algo que seja permanente, mas muitas vezes alguns modelos são mantidos e acompanhados de uma forma mais especial.

Claro que todos têm de ter um momento de fim e isso está a acontecer agora para 3 modelos da Xiaomi. Falamos dos Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8 Pro, que a partir de agora não têm acesso a mais atualizações.

Esta informação foi apresentada na conhecida lista EOS da Xiaomi, que acumula os equipamentos que estão em fim de vida. Estes 3 modelos deram agora nesta lista, o que marca o fim da sua vida útil e da chegada de atualizações.

Esta informação chega num momento crítico e em que a Xiaomi se prepara para lançar a MIUI 14. Esta nova versão vai chegar a muitos smartphones da marca e assim trazer o Android 13 para estes modelos de smartphone da marca.

Com a entrada nesta lista, os Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 e Redmi Note 8 Pro são sinalizados com tendo recebido a sua última atualização. Ficam também fora de smartphones que vai ter acesso em breve à MIUI 14 e assim ao Android 13.

Com políticas que garantem suporte oficial para no máximo quatro anos de atualizações de patches de segurança do Android e até três anos de atualizações de sistema, a Xiaomi está a adaptar-se. Os últimos smartphones têm assim uma vida útil maior e mais ajustada ao que é esperado.