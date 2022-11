Tesla anuncia mais um recall para 80 mil carros e alguns têm mesmo de ser recolhidos

Os carros Tesla sofreram este ano uma grande quantidade de pedidos de "recolha", mais comummente conhecido como o processo recall. Há novamente problemas e vão ser “chamados” 80.000 automóveis na China. Se muitos dos recalls foram simples de resolver, pois foi via over-the-air (OTA), este obriga mesmo os proprietários e levarem o carro à oficina.

Na verdade, este ano muitos milhões de carros elétricos Tesla receberam um recall para correções.

Muitos recall são para problemas resolvidos via OTA

Sempre que houver uma questão relacionada com a segurança, a NHTSA tem de emitir uma "recolha de segurança", mesmo que o fabricante de automóveis não tenha de recolher fisicamente nenhum veículo, o que leva a alguma confusão.

Mais uma vez no mês passado, uma recolha de veículos Tesla de "1 milhão de veículos" fez gerar muitas notícias, pois o impacto para os condutores foi praticamente insignificante, tendo em conta que a atualização apenas alterou, via OTA, o software que gere o sistema do automóvel para as operações das janelas.

Estes casos levaram o CEO da Tesla, Elon Musk, a queixar-se do termo "recall = recolha" e da forma como é utilizado contra a Tesla pelos meios de comunicação social. Hoje, a empresa americana voltou a anunciar mais recolhas na China em cerca de 80.000 veículos.

13 mil carros elétricos Tesla com problemas no sistema de cintos de segurança

De acordo com as autoridades chinesas, a recolha inclui 67.698 veículos importados Modelo S e Modelo X com um problema de software relacionado com o conjunto de baterias. Mais uma vez, a correção é uma simples atualização do software. No entanto, desta vez há também uma recolha física devido a um problema de cinto de segurança em cerca de 13.000 veículos do Modelo 3: 2.736 importados e 10.127 fabricados na China.

Com mais de 20 recalls em 2022, tem sido um ano de muitas recolhas. Contudo, a Tesla não é o único fabricante de automóveis afetado por grandes retiradas este ano. A Ford também acaba de confirmar que está a recordar mais meio milhão de veículos devido a um risco de incêndio e muitos fabricantes de automóveis também já recordaram milhões de veículos este ano.

Em todo o caso, o facto de a grande maioria das chamadas da marca de elétricos serem rapidamente corrigidas com atualizações de software over-the-air (OTA) – em vez de terem de levar os carros de volta à concessionária como outros fabricantes de automóveis – mostra que o nível de conectividade da Tesla nos seus veículos é uma grande vantagem na indústria.

O sistema de atualização por software (OTA), permite para o cliente uma facilidade e comodidade na correções de muitos problemas e para a própria Tesla corresponde a muito dinheiro poupando.