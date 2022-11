Exame de Condução: Homem leva câmara debaixo da roupa

Os esquemas para se conseguir a carta de condução não são novos. Desde sempre se ouviu falar em "estratégias" ilegais para se obter o título de condução e até há sites online que vendiam este tipo de documento, como revelamos recentemente aqui.

Um homem de 45 anos foi detido pelo crime de falsidade informática. É suspeito de ter levado uma câmara oculta para o exame de código.

Exame de Condução: detido foi notificado para comparecer a tribunal

O exame de condução tem como objetivo comprovar que os candidatos à carta de condução dispõem dos conhecimentos, das aptidões e dos comportamentos exigidos para assegurar uma condução segura de determinada categoria de veículo a motor. O exame de condução integra duas partes, a prova teórica e a prática. Segundo revela a PSP, um homem levou uma câmara por baixo da roupa para exame de código e era ajudado no exterior.

Os polícias ocorreram a uma situação no Centro de Exames da Associação Portuguesa de Escolas de Condução, onde havia suspeita de um indivíduo usar uma câmara oculta na indumentária para realizar o exame de código para obtenção de carta de condução

No local, os agentes verificaram que o homem tinha um dispositivo oculto na zona do peito, por baixo da t-shirt, com um buraco no tecido, "que correspondia à zona da câmara". Segundo a PSP, o homem que estava a fazer a prova era auxiliado, a partir do exterior, por outra pessoa (ainda por identificar), que lhe fornecia as respostas.

O detido foi notificado para comparecer a tribunal, a fim de ser submetido a julgamento sumário.

Este é um fenómeno a que a Polícia promete continuar a dar "especial atenção", tendo em conta os riscos associados à "obtenção ardilosa e fraudulenta de certificação para a prática da condução".

Segundo o que é revelado pelo jornal, só este ano a PSP já fez mais de seis detenções em circunstâncias semelhantes. Está em causa, segundo afirma a autoridade, um crime de falsidade informática.