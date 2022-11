Como gravar vídeos enquanto ouve música no iPhone

Se alguma vez tentou gravar um vídeo enquanto ouvia música no iPhone, deve ter notado que a reprodução da música para assim que muda para o modo de vídeo na Câmara. Por mais frustrante que isto possa ser, existe uma forma de contornar este problema, permitindo-lhe gravar vídeos com o seu próprio smartphone enquanto reproduz música.

Portanto, descubra como gravar vídeos enquanto ouve música no seu iPhone.

Muitas pessoas gostam de adicionar música de fundo aos seus vídeos. Isto é normalmente feito no pós processamento, utilizando ferramentas de edição e aplicações como o iMovie, mas se a sua câmara puder gravar vídeos enquanto reproduz música, pode evitar completamente este passo complicado.

Uma vez mudado para o modo de vídeo, o seu iPhone reconhece imediatamente o áudio que está a ser reproduzido e faz uma pausa até sair da app Câmara. No entanto, pode fazer com que este pense que não está a gravar um vídeo e evitar qualquer interrupção. Vamos verificar como pode gravar vídeos enquanto reproduz música no seu smartphone.

Como gravar vídeo enquanto toca música na câmara do iPhone

O seguinte truque funciona em modelos iPhone que suportam o QuickTake. Certifique-se também de que o seu dispositivo tem o iOS 14, pelo menos, antes de prosseguir.

1. Inicie a app Câmara a partir do seu ecrã inicial.

2. Estará no modo Foto da aplicação. Agora, em vez de mudar para o modo de Vídeo, basta premir e pressionar o botão para começar a gravar um vídeo enquanto estiver no modo Foto.

Estará agora a efetuar uma gravação de vídeo QuickTake do iPhone. Terá de continuar a pressionar o botão durante o tempo que quiser gravar o vídeo.

4. Se quiser gravar no modo mãos livres, pode arrastar o botão para a direita para bloquear a gravação.

5. Quando terminar, basta tocar no botão Parar para terminar a gravação e guardar o vídeo com a música de fundo.

E é tudo o que tem que fazer para não ter que interromper a sua música quando estiver a gravar um vídeo.

Como mencionámos anteriormente, esta solução só funciona em modelos de iPhone que suportam a captura de vídeo QuickTake. Isto inclui o iPhone 12, 11, XR, XS, e os modelos mais recentes.

Se experimentar isto em modelos mais antigos, premindo e segurando o botão, simplesmente tirará fotografias consecutivamente.

