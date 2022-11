Alerta: Os esquemas de Phishing também chegam por telefone

O phishing é um tipo de ataque que recorre a técnicas de engenharia social para obter informação sensível de uma vítima através de email. Quando esta técnica de burla é utilizada através de SMS é designada de smishing. Caso seja phishing, recorrendo a uma chamada telefónica, designa-se de vishing.

Fique atento a SMS e telefonemas fraudulentos em nome da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que recorrem a phishing.

Vishing... o Phishing que chega via telefone

Os destinatários deste esquema fraudulento recebem chamadas telefónicas com suposta origem na CGD. O burlão alega que existem operações fraudulentas para cancelar e para tal recolhe do cliente dados pessoais e confidenciais, os quais concretizam a fraude. Para os clientes que colocam em causa a legitimidade da chamada, o burlão indica que vai enviar um SMS com o nome e referência da chamada. Esse SMS é enviado, com origem aparente da CGD para procurar persuadir a vítima.

Nos telefonemas, os burlões apresentam-se falsamente como colaboradores da CGD, procuram recolher códigos de autorização para validação ilícita de operações bancárias em nome dos Clientes, vítimas do esquema fraudulento tendo como base esquemas de Phishing.

Desconfie de mensagens/chamadas que não solicitou (podem ser esquemas de Phishing). Nunca forneça dados confidenciais e bancários em resposta a mensagens (ex. SMS, e-mail) ou telefonemas fraudulentos, mesmo que possam parecer ter origem supostamente na CGD.

Proteja a sua Informação e os seus dispositivos. Nunca instale aplicações/software que não solicitou ou de origem desconhecida.

Lembre-se sempre para se proteger de esquemas de Phishing