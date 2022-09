Exame de Condução: Jovem detido por ter câmara oculta

Os esquemas para se conseguir a carta de condução não são novos. Desde sempre se ouviu falar em "estratégias" ilegais para se obter o título de condução e até há sites online que vendiam este tipo de documento.

Recentemente um jovem de 16 anos foi detido por fazer exame de condução com uma câmara oculta.

Exame de Condução: PSP deteve jovem

Segundo o JN, um jovem de 16 anos foi detido no Centro de Exames da Associação Portuguesa de Escola de Condução, em Marvila, Lisboa, por ter uma câmara escondida no peito, presumivelmente, para receber ajuda do exterior e responder corretamente às questões do exame.

O jovem fazia um exame para poder conduzir motorizadas, mas os agentes da PSP foram chamados ao local e levantaram a t-shirt que o suspeito envergava, verificando que o mesmo tinha "um dispositivo agregado a um colete, com um buraco na t-shirt que correspondia à zona da câmara".

Este é um fenómeno a que a Polícia promete continuar a dar "especial atenção", tendo em conta os riscos associados à "obtenção ardilosa e fraudulenta de certificação para a prática da condução".

Segundo o que é revelado pelo jornal, só este ano a PSP já fez "mais de cinco detenções" em circunstâncias semelhantes. Está em causa, segundo afirma a autoridade, um crime de falsidade informática.

O exame de condução tem como objetivo comprovar que os candidatos à carta de condução dispõe dos conhecimentos, das aptidões e dos comportamentos exigidos para assegurar uma condução segura de determinada categoria de veículo a motor. O exame de condução integra duas partes, a prova teórica e a prática.