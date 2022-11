Não são raros os acidentes com carros da Tesla e alguns são marcantes, ao ponto de obrigar a empresa de Elon Musk e as autoridades a investigações minuciosas. Um exemplo deste cenário aconteceu recentemente na China, onde 2 pessoas foram mortas e 3 ficaram feridas.

As imagens são impressionantes de um carro a alta velocidade que levou tudo à frente.

Acidente mortal com carro da Tesla

A situação agora reportada terá acontecido no passado dia 5 de novembro na província de Guangdong, no sul da China. O resultado final, e para além de todos os prejuízos materiais, foram duas vítimas mortais e três feridos.

Esta situação está a ganhar algum peso na China, em especial fruto da partilha nas redes sociais de um vídeo onde o acidente é mostrado. Nele pode ser visto o carro da Tesla a estacionar e depois a arrancar de forma anormal, seguindo a uma velocidade elevada por algum tempo.

Duas vítimas nesta situação anormal na China

Depois de vários atropelamentos e colisões, o carro segue em alta velocidade durante algum tempo dando a entender que está na sua máxima potência sem abrandar.

Apesar de conseguir evitar alguns carros, infelizmente o Tesla atropela várias pessoas.

Inicialmente a polícia não encontrou uma causa para o acidente, mas um membro não identificado da família do condutor disse que existiram problemas com o pedal de travão do carro da Tesla.

A polícia de Guangdong trabalhará com uma agência independente para avaliar os registos do Tesla e imagens de câmaras de segurança para determinar a verdade sobre este incidente.

Marca já reagiu a este problema com os carros

A Tesla, entretanto, já reagiu a este acidentem garantindo que irá apoiar as autoridades. Ainda assim, afirmou que os registos do veículo mostram que o pedal de travão não foi acionado e que o pedal do acelerador foi pressionado por algum tempo. Alertou ainda que as pessoas não devem acreditar nos rumores que circulam sobre o acidente.

Esta não é a primeira vez que a Tesla enfrenta acusações de problemas com os travões dos seus carros. Sendo a China o seu segundo maior mercado, a marca tem de provar que esta foi uma falha humana e não dos seus veículos.