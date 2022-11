O Twitter tem estado a tentar recuperar de semanas muito complicadas. As novidades prometiam um futuro brilhante, mas a verdade é que a chegada de Elon Musk à empresa parece terem criado um verdadeiro turbilhão de complicações e de problemas.

Depois do Twitter Blue ter sido renovado e relançado, foi removido por problemas de personificação de muitos utilizadores relevantes. Elon Musk tem tentado lidar com a situação, mas agora tem em mãos uma ameaça real. Um senador dos EUA ameaçou com uma solução do Congresso o dono da rede social para tratar dos problemas do Twitter.

Problemas com personificação no Twitter

O novo modelo criado para o Twitter Blue tem um problema claro e que precisa de ser resolvido rapidamente. É possível a qualquer utilizador personificar qualquer conta e conseguir de forma imediata o selo azul da verificação e que dá confiança aos utilizadores.

Foi esta a razão por que foi retirado do ar e é a causa das maiores queixas e críticas nos últimos dias. Estas vieram de um elemento especial, o senador Ed Markey, que enviou uma carta aberta a Elon Musk, a mostrar que facilmente é possível enganar os utilizadores do Twitter, inclusive com a sua conta.

Perhaps it is because your real account sounds like a parody? — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022

Elon Musk respondeu de forma direta

Claro que na sua atitude provocatória, Elon Musk não demorou a responder a esta publicação, com uma das suas reações típicas. O que o novo dono do Twitter indicou foi que a teria uma causa para essa situação. Indicou que "talvez seja porque sua conta real soa como uma paródia".

A situação escalou rapidamente e o Senador Ed Markey respondeu de forma direta, com o envio de alguns recados diretos para Elon Musk, adicionando-lhe uma ameaça direta. Apontou problemas às empresas de Elon Musk, com as situações associadas.

One of your companies is under an FTC consent decree. Auto safety watchdog NHTSA is investigating another for killing people. And you’re spending your time picking fights online. Fix your companies. Or Congress will. https://t.co/lE178gPRoM — Ed Markey (@SenMarkey) November 13, 2022

Uma ameaça real deste Senador

Terminou a sua mensagem com dois recados para o novo dono do Twitter. O primeiro é sobre a forma como este está a gastar o seu tempo em brigas na Internet. O segundo, mais importante e mais ameaçador, apontou para que Elon Musk trate das suas empresas ou o Congresso vai tratar de o fazer por ele.

Mesmo sendo uma ameaça direta de um Senador dos EUA, esta poderá crescer e trazer novos problemas para Elon Musk. O próprio Joe Biden, o presidente dos EUA, já veio a público alertar para uma possível monitorização e investigação dos negócios de Musk, o que pode mostrar que o cenário estará para mudar.