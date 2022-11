Rússia lançou satélite militar do cosmódromo de Plesetsk

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não tem fim à vista. Diz-se que a Rússia tem vindo a perder poderio, mas o país de Putin tem surpreendido com alguns ataques. A par da guerra, a Rússia tem também vindo a lançar satélites militares.

Esta semana a Força Aeroespacial Russa lançou, um foguete Soyuz-2.1b com um satélite militar a bordo a partir do cosmódromo de Plesetsk, no noroeste do país, segundo anunciou o Ministério da Defesa da Rússia.

Nos últimos meses, a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, tem lançado vários satélites militares. Em agosto, a Rússia colocou em órbita um satélite de observação iraniano, que fontes militares ocidentais disseram poder ser utilizado pelo Kremlin para apoiar a invasão da Ucrânia.

Em outubro, o Kremlin colocou em órbita três satélites militares, um no dia 15 e os outros dois no 22, lançados, respetivamente, com foguetes cargueiros Angará e Soyuz-2.1b, além de um satélite de navegação Glonass-K, também controlado pelo Ministério da Defesa.

Rússia lançou foguete Soyuz-2.1b

Às 18.17 horas, horário de Moscovo (15.17 horas, em Lisboa), do Cosmódromo Estatal do Ministério da Defesa da Rússia (cosmódromo de Plesetsk) na região de Arkhangelsk, unidades da Força Aeroespacial Russa lançaram um foguete transportador de classe média Soyuz-2.1b com um satélite militar a bordo. A confirmação foi feita pela agência de notícias russa independente Interfax.

Contas feitas, este é o quinto satélite militar enviado pelo Kremlin em menos de dois meses.

Em outubro de 2005, a Rússia já havia lançado o primeiro satélite iraniano, Sina-1, da base de Plesetsk, no noroeste da Rússia.

Os Estados Unidos têm acusado o programa espacial iraniano de se destinar a fins mais militares do que comerciais, enquanto Teerão garante que as suas atividades aeroespaciais são pacíficas e respeitam as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.