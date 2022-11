Carta de Condução: Não sabe quando tem de revalidar? IMT ajuda…

Se está atento às notícias, certamente já se apercebeu que há várias notícias por causa da validade da carta de condução. Na prática, a data de validade indicada na carta pode não corresponder à data em que de facto o documento perde a validade.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) vai informar sobre cartas de condução caducadas.

IMT: Serviço que vai comunicar quando a sua carta de condução estiver caducada...

O IMT informou hoje que irá iniciar, no dia 30 de novembro, um serviço de comunicação direta aos condutores com cartas de condução caducadas, ou em vias de caducar, alertando para a necessidade de proceder à sua revalidação.

A carta de condução é o documento que atesta, em Portugal, a aptidão de um cidadão para conduzir veículos a motor na via pública. Este documento é certificado em função da categoria do veículo a conduzir e segue-se, salvo casos específicos, a um exame teórico e outro prático.

Este serviço informativo será efetuado, numa primeira fase, para os condutores com a categoria de ligeiros (B), através dos seguintes canais de comunicação:

SMS

E-mail

Serviço postal

A informação a enviar será adaptada à validade da carta de condução de cada condutor e será efetuada de forma progressiva durante o mês de dezembro.

A criação deste serviço visa a melhoria contínua dos serviços prestados aos condutores e é um primeiro passo para o desenvolvimento de um sistema de renovação automatizada da carta, que está a ser desenvolvido no âmbito do SIMPLEX, numa parceria do IMT com o IRN e com a AMA.