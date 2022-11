Questão: Qual a melhor marca de portáteis para gaming?

Para quem gosta de jogos eletrónicos sobretudo através do computador, sabe que ter uma máquina adequada às necessidades e requisitos dos jogos é um dos pontos mais importantes para que a atividade lúdica decorra sem grandes problemas, permitindo assim uma melhor experiência ao utilizador.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga qual é para si a melhor marca de portáteis gaming. Participe!

Qual a melhor marca de portáteis para gaming?

Para além de um bom jogo, o equipamento onde jogamos é sem dúvida um dos aspetos mais importantes. Sabemos que no que respeita a desktops, muitos gamers acabam por personalizar as suas máquinas praticamente desde o zero para conseguirem um PC o mais adaptado possível às suas necessidades. Mas também estão disponíveis no mercado vários modelos de computadores portáteis gaming, o que acaba por ser uma solução com mais mobilidade para poder jogar com comodidade em qualquer lado.

Neste segmento existem várias marcas diferentes que desenvolvem modelos específicos para jogadores. Entre elas temos alguns nomes bem conhecidos, como a ASUS, HP, MSI, Clevo, Lenovo, Alienware, Razer, Dell, Acer, Toshiba, entre outras. Para além disso, dentro destas mesmas marcas existem vários modelos, uns mais poderosos do que outros, como forma de adequar as funcionalidades e poder das máquinas à capacidade financeira e objetivos de cada consumidor.

Esta já não é a primeira vez que fazemos esta pergunta aos nossos leitores, sendo que a última vez foi no ano de 2019. Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é para si a melhor marca de portáteis para gaming. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual a melhor marca de portáteis para gaming? ASUS

HP

MSI

Clevo

Lenovo

Alienware

Razer

Dell

Acer

Toshiba

Outra Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com