A primeira semana de vendas de God of War Ragnarok

Quando aqui revelámos a nossa experiência com God of War Ragnarok, indicámos que se trata de um que irá marcar certamente todos os que o jogarem.

Agora, passado menos de 1 mês do seu lançamento, a Sony Playstation revelou números que fortalecem a candidatura de Ragnarok, a Jogo do Ano de 2022.

God of War Ragnarok, tal como vimos aqui, é um jogo épico, um pouco à semelhança dos restantes jogos da série. É um daqueles títulos que os jogadores que tenham uma Playstation devem experimentar uma vez, pelo menos.

Tal como referimos no nosso artigo de experimentação, Ragnarok apresenta tantos aspetos bons e tão poucos aspetos maus que, será certamente um dos candidatos a Melhor Jogo de 2022.

E a consolidar ainda mais essa ideia, surgem agora os números (revelados pela Sony Playstation) de vendas do jogo, na primeira semana, pós lançamento.

Segundo os números agora revelados pela Sony Interactive Entertainment, foram vendidas mais de 5.1 milhões de unidades de God of War Ragnarok no decorrer da semana de lançamento, o que segundo a marca, representa um record na franquia e faz com que este seja o jogo first party que mais rápido vendeu na história da PlayStation.

Ou seja, mais de 5 milhões de jogadores em todo o Mundo, se juntaram numa única semana, aos esforços de Kratos, Atreus e amigos na corrida contra o tempo para evitar o Ragnarok. São números bastante bons, certamente e que apenas deixam à vista as altas expetativas em redor do jogo dos Santa Monica Studios.