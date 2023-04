Foto de carro misterioso revela o novo Tesla Model 3 mais acessível?

A Tesla estará a preparar o lançamento de um carro elétrico mais acessível e que deverá ser lançado no segundo semestre do ano. No passado já tinham surgido imagens de um modelo camuflado, mas a imagem agora divulgada é muito mais reveladora.

Foi no subreddit da Tesla que foi partilhada uma foto de um carro meio destapado e que está a ser apontado como o possível novo Tesla Model 3 que poderá ser lançado ainda este ano a um preço mais acessível, a rondar os 25 mil euros.

Esta nova imagem apresenta um carro com design diferente do modelo que já tinha sido visto no final de fevereiro completamente camuflado, a circular nas ruas da China.

Na verdade, o nome Model 3 surge apenas como uma referência ao modelo já conhecido, contudo, a Tesla deverá lançar este carro mais acessível com outro nome associado, quem sabe Model 2.

Esta nova imagem agora partilhada revela a frente de um carro e parte da sua lateral, sem qualquer marca visível, mas com o título de Model 3 Refresh, ou seja, uma atualização do Model 3.

Nos comentários, ao questionarem se a foto é real ou falsa, a resposta é que ninguém sabe. E também a sua fonte da partilha é desconhecida. A ser uma tese verdadeira, a que a foto nos remete para o novo Model 3 atualizado, são visíveis desde já algumas diferenças com o modelo original, nomeadamente nos faróis. A zona do capô mantém uma curvatura semelhante à que já é conhecida.

Espera-se que a Tesla, na segunda metade do ano, apresente um carro elétrico e autónomo a um preço mais acessível que os modelos que tem atualmente disponíveis, com um preço a rondar os 25 mil euros.