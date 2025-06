Um navio de carga com cerca de 3000 veículos foi abandonado após um incêndio a bordo

A tripulação de um navio de carga que transportava cerca de 3000 veículos abandonou-o ao largo da costa do Alasca após um incêndio a bordo. Os 22 tripulantes terão sido evacuados, depois de não terem conseguido extinguir o incêndio.

Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o navio de carga, de nome Morning Midas, estava localizado a 300 milhas (ou 482,8 km) a sudoeste de Adak, no Alasca. Com bandeira da Libéria, o navio partiu do porto de Yantai, na China, no dia 26 de maio, e estava a caminho de Lazaro Cardenas, no México, de acordo com dados da LSEG.

A informação, citada pela Reuters, dá conta de que, inicialmente, foi visto fumo a subir de um convés carregado com veículos elétricos, cujas marcas não forma divulgadas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que tripulantes aéreos e um navio de apoio foram enviados para ajudar na situação.

Depois de não terem conseguido apagar o incêndio, os 22 tripulantes foram evacuados em segurança do navio, segundo a operadora Zodiac Maritime.

O salvamento foi concretizado por via de botes salva-vidas, tendo a tripulação sigo transferida para um navio mercante próximo, em conjunto com a Guarda Costeira.

Estado do incêndio permanece incerto

Entretanto, a Guarda Costeira dos Estados Unidos forneceu mais informações: confirmou que estavam a ser transportados 3048 veículos, dos quais 70 totalmente elétricos e 681 híbridos-elétricos.

À imprensa, a Guarda Costeira informou, também, que o estado do incêndio permanece incerto, embora ainda seja visível fumo a emanar do navio:

À medida que a parte de busca e salvamento da nossa resposta chega ao fim, as nossas equipas estão a trabalhar em estreita colaboração com a operadora do navio, Zodiac Maritime, para determinar o destino do navio.

Partilhou a contra-almirante Megan Dean, comandante do Décimo Sétimo Distrito da Guarda Costeira, acrescentando que a autoridade está grata "pelas ações altruístas dos três navios próximos que ajudaram na resposta e da tripulação do navio a motor Cosco Hellas, que ajudou a salvar 22 vidas".