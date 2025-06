Operação FLANDRES: burla bancária em Portugal

A Polícia Judiciária levou a cabo uma operação, na qual foram identificadas e detidas nove pessoas, quatro homens e cinco mulheres, com idades entre os 24 e os 64 anos, por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, falsidade informática e branqueamento, que lesaram um cidadão estrangeiro em cerca de centenas de milhar de euros.

8 detidos por “fortes indícios” de crimes de burla, branqueamento e falsificação

A investigação iniciou-se em maio de 2024, na sequência de comunicação duma entidade bancária nacional, reportando que um cliente seu, com residência e negócios em Angola, não reconhecia várias operações bancárias que tinham sido alegadamente ordenadas, presencialmente, no seu nome, num balcão de Lisboa, contestando que não tinha sido ele a efetuá-las, em virtude de encontrar-se num país estrangeiro.

A partir das diligências efetuadas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, unidade da PJ que conduz a investigação, veio a apurar-se que alguém, junto de um balcão da entidade bancária, tinha feito passar-se pelo lesado, exibindo para o efeito, um documento de identidade belga falso. Apurou-se, ainda, que se tratava de um cidadão estrangeiro com residência na Bélgica.

Na sequência da emissão de um mandado de detenção europeu emitido por Portugal, este homem acabou por ser detido no Reino da Bélgica, fruto da colaboração da Polícia Federal Belga com a PJ, através da Unidade de Informação Criminal.

Todos os detidos, entre os quais uma ex-bancária, agiram em coautoria nas várias fases do esquema, nomeadamente na angariação prévia das informações bancárias do cliente, no recrutamento dos vários elementos, na contrafação do documento de identificação usado, e ainda na concretização de diversas e sucessivas operações bancárias posteriores, destinadas a fracionar e a dissimular as vantagens do crime, e a distribuí-las entre todos.

Foram realizadas quinze buscas domiciliárias, na sequência das quais procedeu-se à apreensão de documentação, equipamentos informáticos e de telecomunicações, viaturas de gama alta, entre outros objetos relacionados com os crimes, e ainda produto estupefaciente e munições.

Os oito detidos que se encontram em território nacional irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.