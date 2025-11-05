Estes cidadãos vão ter acesso a um período de eletricidade gratuita todos os dias

A eletricidade é uma das faturas inevitáveis das famílias. Contudo, um governo conseguiu que alguns dos seus cidadãos tivessem acesso a um período de energia gratuita todos os dias!

Atualmente, uma vez que são geradas grandes quantidades de energia durante o dia, muita dela acaba por ser desperdiçada. Afinal, a maioria das pessoas não está em casa para usá-la e as baterias para armazenamento não são suficientes.

Perante uma rede repleta de energia, o Governo da Austrália pensou em incentivar as pessoas a usar um determinado período de eletricidade para ligar gratuitamente os seus equipamentos de ar condicionado ou máquinas de lavar roupa e loiça.

Apesar de se tratar de uma iniciativa promissora e apelativa, nem todos os cidadãos poderão aceder ao programa e há, também, preocupações de que ela possa elevar os preços noutros momentos do dia.

Programar equipamentos para aproveitar eletricidade gratuita

Segundo a ABC News australiana, os retalhistas de energia serão obrigados a fornecer a oferta às famílias em New South Wales, Austrália do Sul e sudeste de Queensland, assim que ela for lançada, em julho de 2026.

De nome Solar Sharer, a iniciativa está ligada à Default Market Offer (DMO), o preço máximo de energia que os retalhistas podem cobrar aos consumidores de eletricidade, definido anualmente pela Australian Energy Regulator (AER), que só é oferecida nessas regiões.

Outros estados têm o seu próprio equivalente, mas regulado por órgãos do estado, em vez da AER. Por isso, não estão incluídos nesta iniciativa.

Embora o programa seja baseado na energia solar, os participantes elegíveis poderão aderir à oferta independentemente de terem ou não painéis solares nas suas propriedades.

Afinal, segundo o ministro da Energia, Chris Bowen, o Governo australiano quer "que os benefícios da energia renovável cheguem a todos, mesmo aqueles que não têm painéis solares e baterias".

Os participantes terão de selecionar explicitamente a oferta do seu fornecedor de energia que inclui o acordo Solar Sharer para obter as horas gratuitas, uma vez que ela não será aplicada automaticamente.

Além disso, apenas as famílias com um contador inteligente poderão inscrever-se e, para obterem poupanças na sua conta de eletricidade, terão de ter a capacidade de transferir o seu consumo de eletricidade para o período de energia gratuita.

Segundo o ministro da Energia australiano, a tecnologia moderna já permite que algumas pessoas programem os seus equipamentos para ligarem a meio do dia, por forma a aproveitarem a iniciativa ao máximo.

Apesar de não ter sido clarificado pelo Governo da Austrália, é provável que o período diário gratuito seja entre as 11h e as 14h, quando a geração solar está no seu pico.

Oferta deverá chegar a mais pessoas em breve

Entretanto, Chris Bowen informou que o governo trabalhará com outros estados para potencialmente alargar a oferta em 2027.

Curiosamente, muitos fornecedores de eletricidade em toda a Austrália já oferecem acordos de energia gratuita. Ainda que possam vigorar em termos diferentes da Solar Sharer e não estar necessariamente ligados ao preço máximo de energia que os retalhistas podem cobrar, os cidadãos de outros estados podem eventualmente encontrar alternativas.

Quanto mais pessoas aceitarem a oferta e mudarem o seu consumo, maiores serão os benefícios da iniciativa, que reduzirá os custos para todos os utilizadores de eletricidade.

Explicou Bowen, esclarecendo que uma adoção em massa minimizaria a necessidade de atualizações dispendiosas na rede para garantir a sua estabilidade.