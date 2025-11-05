E-goi realiza webinar gratuito sobre o futuro do e-commerce com foco em SEO, IA e automação

A forma como as pessoas pesquisam e compram online está a mudar rapidamente com a chegada da inteligência artificial. Para discutir estas transformações, a E-goi realiza um webinar gratuito sobre o futuro do e-commerce, SEO, IA e automação, na terça-feira, 11 de novembro, às 14h.

O encontro faz parte da série E-goi On Air e tem como objetivo apresentar as principais tendências que estão a moldar o futuro do e-commerce, com estratégias práticas que os participantes poderão aplicar de imediato.

O evento contará com especialistas do setor, que abordarão diferentes temas:

Bernardo Ferreira , Founding AISO Strategist na Reach AI (ex-Worten) - Como a IA generativa está a transformar a pesquisa online, o conteúdo e o posicionamento das lojas

Paulo Medeiros, Account Executive na Uappi - O impacto da IA na experiência de compra e nas estratégias de SEO

, Account Executive na Uappi - O impacto da IA na experiência de compra e nas estratégias de SEO Miguel Azevedo, Product Manager de Integrações na E-goi - Casos práticos de automação com base em encomendas, WhatsApp e integrações para e-commerce

A sessão será moderada por Daniel Alves, Head of Innovation & Research na E-goi.

O E-goi On Air é um evento online e interativo que aproxima os profissionais do mercado das tendências mais recentes em marketing digital.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.

E-goi On Air: O Futuro do E-commerce