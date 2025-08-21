Operação “Decoy II” – PJ impede circulação de moeda falsa

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), participou numa operação policial apoiada pela Europol, que conseguiu impedir a distribuição e disseminação de notas e moedas falsas, através dos serviços postais europeus, num valor total estimado superior a 66 milhões de euros.

Moeda falsa: Apreendidas perto de três centenas de encomendas

A operação “Decoy II”, liderada por Portugal, Espanha e Áustria, contou com as autoridades de 18 países, entre órgãos de polícia criminal e autoridades alfandegárias europeias, resultando na abertura de 102 novas investigações, que visam o desmantelamento de redes criminosas dedicadas à falsificação de moeda.

Globalmente, foram apreendidas perto de três centenas de encomendas contendo moeda falsa e mais de 990 mil artigos de contrafação, incluindo notas e moedas de valor superior a 280 mil euros, 679 mil dólares americanos e 12 mil libras esterlinas.

Em Portugal, foram efetuadas diligências que resultaram na deteção de oito encomendas, oriundas do Extremo-Oriente, que culminaram na apreensão de mais de duas mil notas falsas (maioritariamente euros), num valor global de 35.235 EUR e 8.000 JPY (Iene do Japão).

A operação ocorreu entre outubro de 2024 e maio de 2025, no âmbito do EMPACT/AP SOYA e contou ainda com o apoio do OLAF/Organismo Europeu de Luta Antifraude.