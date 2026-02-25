O novo caça F-22 Raptor: assim será a nova geração “Raptor 2.0”

O icónico caça norte-americano F-22 Raptor está a receber um pacote de melhorias que promete prolongar a sua relevância no combate aéreo por mais uma década e, de certa forma, elevá-lo a um padrão tecnológico próximo de uma “5,5ª geração”.

Os detalhes mais recentes, ilustrados por modelos e imagens associados ao programa de modernização, mostram um conjunto de adições que combinam aerodinâmica refinada, sensores avançados e maior capacidade de tomada de decisão em batalha.

Novo visual que esconde capacidades muito superiores

Uma das mudanças mais visíveis no novo Raptor é a introdução de tanques de combustível externos com design stealth. Ao contrário dos tanques convencionais, estes foram concebidos para manter a assinatura reduzida do caça mesmo quando instalados, permitindo supercruise (cruzeiro em velocidade supersónica) com tanques sem penalizar a furtividade.

Além disso, foram observados pods sob as asas, provavelmente destinados ao sistema Infrared Search and Track (IRST), um sensor passivo de infravermelhos que aumenta imenso a capacidade de deteção de aeronaves furtivas sem revelar a posição do próprio F-22.

Sensores e guerra eletrónica mais sofisticados

A modernização inclui também a adição de um Infrared Defensive System (IRDS), que complementa os sistemas de alerta atuais com detecção passiva 360°. Isto significa que o Raptor pode identificar e reagir a ameaças sem depender exclusivamente do radar, essencial num ambiente de guerra electrónica intenso.

Os avanços na suite de guerra eletrónica (EW) permitem melhorar a sobrevivência contra sistemas de defesa modernos, com detecção e resposta automatizada a contadores inimigos, aliviando a carga do piloto.

Mais armamento e interoperabilidade

No campo das armas, o F-22 está a ser preparado para integrar mísseis de nova geração, como o AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, com alcance significativamente maior que as versões anteriores, prometendo manter a vantagem em combates BVR (beyond visual range).

Adicionalmente, as atualizações de software e sistemas de comunicação permitem melhor interoperabilidade com outras plataformas aliadas, potenciando a troca de dados em tempo real com aeronaves como o F-35 e unidades de comando e controlo cooperativo.

Entre as melhorias previstas está também a modernização dos sistemas de aviônicos e o reforço da arquitetura mission-software do avião, permitindo integração mais rápida de sensores, armas e futuras capacidades digitais.

A evolução do F-22 está a ser pensada para o manter competitivo até aos anos 2030 e além, com melhorias que abrangem stealth, detecção passiva, alcance, armas de longo alcance e rede tática de combate.