Depois da Nowo, será que a DIGI pode comprar a MEO?
A entrada da DIGI no mercado português tem levantado muitas questões sobre o seu impacto no setor das telecomunicações. Para aumentar a sua presença no nosso país, será que operadora romena poderá vir a adquirir a MEO, atualmente detida pela Altice Portugal?
Serghei Bulgac: Compra da MEO? Nunca devemos dizer nunca...
A DIGI quer continuar a crescer em Portugal. Segundo o diretor-executivo da empresa, Serghei Bulgac “a Altice não é foco”, no entanto, referiu que “nunca devemos dizer nunca”. Esta declaração deixa a porta entreaberta, mas revela que a estratégia da empresa está centrada, sobretudo, no crescimento orgânico e no reforço da sua infraestrutura própria em Portugal.
Importa recordar que a DIGI já realizou uma aquisição relevante no país. Em 2024, comprou a NOWO por cerca de 150 milhões de euros, num negócio aprovado pela Autoridade da Concorrência. Os clientes da NOWO estão agora integrados na rede DIGI.
Já a MEO representa uma realidade muito diferente, é mesmo outro campeonato. Trata-se da maior operadora nacional, com milhões de clientes e uma presença consolidada em vários segmentos — televisão, internet, móvel e fixo.
Uma eventual compra pela DIGI implicaria uma operação de enorme complexidade financeira e regulatória, com forte escrutínio da Autoridade da Concorrência e da ANACOM.
Assim, embora não se possa excluir totalmente a hipótese a longo prazo, a compra da MEO pela DIGI não está em cima da mesa neste momento. A aposta imediata da operadora romena passa por consolidar a sua presença no mercado português com ofertas competitivas e alargar gradualmente a sua base de clientes.
Um lvl F a pensar que consegue derrotar um lvl SS. LOL
Não precisa. Eles vão passando para a Digi a seu passo.
Devia comprar, a meo está uma lástima.
A seguir devia comprar a nos, é outra…
A Vodafone é a única de pé mas está a ficar sem qualidade
Portanto que compre todas, era o melhor… Isto se continuarem com preços baixos.
sim, porque quem normalmente tem o monopolio num setor mantem os precos baixos, claro
Compra-se a concorrência para depois continuar a vender baixo. Exato.
Sem concorrência pagamos o que eles pedirem…
Para isso era preciso que a Altice quisesse vender a MEO…, coisa que de momento nem em sonhos…
No ano passado circularam muitas noticias sobre a Altice querer vender partes do negocio da MEO.
Era preciso que: 1) a Altice quisesse vender a MEO (o que dependia do preço das necessidades financeiras da Altice, 2) que a DIGI quisesse (que também dependia do preço) e tivesse dinheiro para comprar e 3) que a Autoridade da Concorrência autorizasse.
Nem em sonhos???À quantidade de divida que Altice Internacional tem neste momento, basta aparecer alguém que pague um valor que a Altice ache justo, e é vendida na hora!
Miguel Silva, mais cedo ou mais tarde a Vodafone vai ser comprada pela
Nos. Tome nota.
Não me parece que o fizessem. A Altice tem uma estrutura muito onerosa, ainda com muitos maus vícios do tempo da PT. O preço que a Altice venderia as operações em Portugal, seria um valor absurdo, só ao alcance de telecoms das arábias e coisas assim.
Tem de se acabar com monopólio.
Se a DIGI comprar a MEO diminui o monopólio? A DIGI é uma instituição de caridade que usa os preços baixos para ajudar os povrezinhos, ou para rebentar com os concorrentes?
será sempre bom não comprar nada pois será menos concorrência…não é bom para os preços.
Este país não consegue ter mais do que 3 cartéis LOLOL