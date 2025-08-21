PplWare Mobile

Depois da Nowo, será que a DIGI pode comprar a MEO?

Pedro Pinto

  1. Sail says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:12

    Um lvl F a pensar que consegue derrotar um lvl SS. LOL

  2. Dude says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:23

    Não precisa. Eles vão passando para a Digi a seu passo.

  3. Miguel Silva says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:25

    Devia comprar, a meo está uma lástima.
    A seguir devia comprar a nos, é outra…
    A Vodafone é a única de pé mas está a ficar sem qualidade
    Portanto que compre todas, era o melhor… Isto se continuarem com preços baixos.

  4. Lumia says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:30

    Para isso era preciso que a Altice quisesse vender a MEO…, coisa que de momento nem em sonhos…

    • Alpoim Calvao says:
      21 de Agosto de 2025 às 11:01

      No ano passado circularam muitas noticias sobre a Altice querer vender partes do negocio da MEO.

    • Max says:
      21 de Agosto de 2025 às 11:14

      Era preciso que: 1) a Altice quisesse vender a MEO (o que dependia do preço das necessidades financeiras da Altice, 2) que a DIGI quisesse (que também dependia do preço) e tivesse dinheiro para comprar e 3) que a Autoridade da Concorrência autorizasse.

    • PF says:
      21 de Agosto de 2025 às 11:38

      Nem em sonhos???À quantidade de divida que Altice Internacional tem neste momento, basta aparecer alguém que pague um valor que a Altice ache justo, e é vendida na hora!

  5. Driver says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:50

    Miguel Silva, mais cedo ou mais tarde a Vodafone vai ser comprada pela
    Nos. Tome nota.

  6. David Guerreiro says:
    21 de Agosto de 2025 às 11:17

    Não me parece que o fizessem. A Altice tem uma estrutura muito onerosa, ainda com muitos maus vícios do tempo da PT. O preço que a Altice venderia as operações em Portugal, seria um valor absurdo, só ao alcance de telecoms das arábias e coisas assim.

  7. Manuel says:
    21 de Agosto de 2025 às 11:24

    Tem de se acabar com monopólio.

    • Max says:
      21 de Agosto de 2025 às 11:53

      Se a DIGI comprar a MEO diminui o monopólio? A DIGI é uma instituição de caridade que usa os preços baixos para ajudar os povrezinhos, ou para rebentar com os concorrentes?

  8. Filipe Abreu says:
    21 de Agosto de 2025 às 11:41

    será sempre bom não comprar nada pois será menos concorrência…não é bom para os preços.

  9. sapoide says:
    21 de Agosto de 2025 às 11:41

    Este país não consegue ter mais do que 3 cartéis LOLOL

