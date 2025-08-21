Depois da Nowo, será que a DIGI pode comprar a MEO?

A entrada da DIGI no mercado português tem levantado muitas questões sobre o seu impacto no setor das telecomunicações. Para aumentar a sua presença no nosso país, será que operadora romena poderá vir a adquirir a MEO, atualmente detida pela Altice Portugal?

Serghei Bulgac: Compra da MEO? Nunca devemos dizer nunca...

A DIGI quer continuar a crescer em Portugal. Segundo o diretor-executivo da empresa, Serghei Bulgac “a Altice não é foco”, no entanto, referiu que “nunca devemos dizer nunca”. Esta declaração deixa a porta entreaberta, mas revela que a estratégia da empresa está centrada, sobretudo, no crescimento orgânico e no reforço da sua infraestrutura própria em Portugal.

Importa recordar que a DIGI já realizou uma aquisição relevante no país. Em 2024, comprou a NOWO por cerca de 150 milhões de euros, num negócio aprovado pela Autoridade da Concorrência. Os clientes da NOWO estão agora integrados na rede DIGI.

Já a MEO representa uma realidade muito diferente, é mesmo outro campeonato. Trata-se da maior operadora nacional, com milhões de clientes e uma presença consolidada em vários segmentos — televisão, internet, móvel e fixo.

Uma eventual compra pela DIGI implicaria uma operação de enorme complexidade financeira e regulatória, com forte escrutínio da Autoridade da Concorrência e da ANACOM.

Assim, embora não se possa excluir totalmente a hipótese a longo prazo, a compra da MEO pela DIGI não está em cima da mesa neste momento. A aposta imediata da operadora romena passa por consolidar a sua presença no mercado português com ofertas competitivas e alargar gradualmente a sua base de clientes.