Apple está a testar um assistente de compras com IA
A Apple está a dar os primeiros passos na integração de Inteligência Artificial (IA) na sua App Store. Um número reduzido de utilizadores já parece ter acesso a um assistente virtual que promete ajudar em tudo, desde comparar produtos até calcular o valor de um trade-in.
Há cerca de um mês, surgiram indícios de que a Apple estaria a preparar um assistente de compras alimentado por IA para a App Store, disponível em iPhone e iPad.
Esses rumores confirmaram-se agora, com a funcionalidade a chegar a utilizadores selecionados, sob a forma de uma Early Preview (em português, uma pré-visualização antecipada).
Conforme contado pela imprensa internacional, quem tem acesso à novidade repara que o ícone de pesquisa habitual, no canto inferior direito da app, foi substituído por um ícone em forma de balão de fala.
Ao tocar nele, o utilizador é levado a um ecrã onde pode continuar a pesquisar produtos da forma tradicional ou iniciar uma conversa com o "assistente virtual de compras".
This is new pic.twitter.com/oSG65sTOXJ
— ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) August 24, 2026
Como funciona o assistente de IA da Apple
Ao abrir o chat, o assistente explica que pode ser questionado sobre produtos Apple, encomendas existentes, ligação a um especialista, entre outros temas, e sugere alguns pontos de partida para quem não sabe bem por onde começar.
Entre as sugestões apresentadas encontram-se perguntas como:
- Produtos Apple mais recentes;
- Calcular o valor do meu trade-in;
- Explicar ofertas de operadoras;
- Ajudar a escolher um Apple Watch;
- Pagamentos mensais do iPhone;
- Comparar a gama de iPad.
Na prática, trata-se de uma ferramenta pensada para acompanhar todo o processo de compra, desde a descoberta de produtos até questões mais práticas, como planos de pagamento, promoções de operadoras ou o acompanhamento de encomendas já feitas.
Privacidade e limitações
Nas informações apresentadas na App Store, a Apple esclarece que o assistente virtual de compras é alimentado por IA e pode dar respostas com imprecisões.
Além disso, avisa que ele poderá utilizar e guardar registos das conversas para garantir a qualidade e o desempenho do sistema, bem como para monitorizar situações de fraude.
Para já, o acesso ao assistente não é universal. Trata-se de uma Early Preview, disponível apenas para um grupo restrito de utilizadores, sem qualquer indicação sobre quando a funcionalidade poderá chegar a todos.
Produtos Apple com descontos
Beats Studio Pro
Auriculares sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído - Áudio espacial personalizado, compatível com Apple e Android - Cinza Arena.
Apple Rato Magic Mouse
Recarregável, com ligação Bluetooth e Compatível com o Mac e iPad; Branco, Superfície Multi-Touch (USB-C).
Apple Pencil (USB C)
Precisão milimétrica, baixa latência e sensibilidade à inclinação para fazer anotações, desenhar e assinar documentos. Acoplado magneticamente e carregado por USB-C.
Apple AirTag (2.ª geração)
Permite localizar chaves, carteiras e muito mais; função de localização com som; até 1,5 vezes mais alcance em busca de precisão.
Apple AirTag Pacote de 4 (2.ª geração)
Permite localizar chaves, carteiras e muito mais; função de localização com som; até 1,5 vezes mais alcance em busca de precisão.
Apple Magic Keyboard
Teclado em português.
Mais slop da Apple.
Esta cada vez pior isto da Apple, ou o Ternus da a volta a isto ou não sei onde vao parar