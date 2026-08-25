Apple está a testar um assistente de compras com IA

A Apple está a dar os primeiros passos na integração de Inteligência Artificial (IA) na sua App Store. Um número reduzido de utilizadores já parece ter acesso a um assistente virtual que promete ajudar em tudo, desde comparar produtos até calcular o valor de um trade-in.

Há cerca de um mês, surgiram indícios de que a Apple estaria a preparar um assistente de compras alimentado por IA para a App Store, disponível em iPhone e iPad.

Esses rumores confirmaram-se agora, com a funcionalidade a chegar a utilizadores selecionados, sob a forma de uma Early Preview (em português, uma pré-visualização antecipada).

Conforme contado pela imprensa internacional, quem tem acesso à novidade repara que o ícone de pesquisa habitual, no canto inferior direito da app, foi substituído por um ícone em forma de balão de fala.

Ao tocar nele, o utilizador é levado a um ecrã onde pode continuar a pesquisar produtos da forma tradicional ou iniciar uma conversa com o "assistente virtual de compras".

Como funciona o assistente de IA da Apple

Ao abrir o chat, o assistente explica que pode ser questionado sobre produtos Apple, encomendas existentes, ligação a um especialista, entre outros temas, e sugere alguns pontos de partida para quem não sabe bem por onde começar.

Entre as sugestões apresentadas encontram-se perguntas como:

Produtos Apple mais recentes;

Calcular o valor do meu trade-in;

Explicar ofertas de operadoras;

Ajudar a escolher um Apple Watch;

Pagamentos mensais do iPhone;

Comparar a gama de iPad.

Na prática, trata-se de uma ferramenta pensada para acompanhar todo o processo de compra, desde a descoberta de produtos até questões mais práticas, como planos de pagamento, promoções de operadoras ou o acompanhamento de encomendas já feitas.

Privacidade e limitações

Nas informações apresentadas na App Store, a Apple esclarece que o assistente virtual de compras é alimentado por IA e pode dar respostas com imprecisões.

Além disso, avisa que ele poderá utilizar e guardar registos das conversas para garantir a qualidade e o desempenho do sistema, bem como para monitorizar situações de fraude.

Para já, o acesso ao assistente não é universal. Trata-se de uma Early Preview, disponível apenas para um grupo restrito de utilizadores, sem qualquer indicação sobre quando a funcionalidade poderá chegar a todos.