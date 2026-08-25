UE vai acabar com a Visa e a Mastercard em 2027?
Uma publicação que circula nas redes sociais garante que a União Europeia (UE) vai cancelar a Visa e a Mastercard em 2027 e substituí-las pelo Wero. Entenda a alternativa europeia para os pagamentos digitais.
O Wero é uma carteira digital criada pela European Payments Initiative, uma iniciativa apoiada por bancos e instituições financeiras europeias. A ideia passa por permitir que os utilizadores enviem dinheiro e façam pagamentos diretamente a partir da sua conta bancária, através do smartphone.
Na prática, o Wero permite, por exemplo, enviar dinheiro a outra pessoa usando apenas o número de telefone, à semelhança do MB WAY. Os pagamentos são feitos diretamente entre contas bancárias e podem ser realizados em poucos segundos, 24 horas por dia.
Atualmente, está disponível na Bélgica, França e Alemanha, com expansão para outros mercados prevista.
O serviço começou por facilitar pagamentos entre particulares, mas está a evoluir, já permitindo pagamentos online em alguns mercados e prevendo acrescentar outras funcionalidades, incluindo pagamentos em lojas físicas, subscrições e reembolsos.
A comparação com Visa e Mastercard surgiu nas redes sociais, uma vez que o Wero pretende ser uma alternativa europeia a estes sistemas internacionais de pagamento, permitindo que a Europa tenha maior controlo sobre a infraestrutura utilizada para movimentar dinheiro.
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O objetivo não é cancelar a Visa e a Mastercard
A existência do Wero não significa que os cartões Visa e Mastercard vão deixar de funcionar. As duas redes continuam a operar normalmente na Europa e não existe uma decisão da UE que determine a sua proibição em 2027.
O objetivo é reduzir a dependência de infraestruturas controladas por empresas estrangeiras, particularmente norte-americanas. Afinal, o Banco Central Europeu (BCE) tem alertado para esta dependência e para a importância de a Europa dispor de alternativas próprias no setor dos pagamentos.
Assim sendo, o Wero representa uma tentativa de criar uma infraestrutura de pagamentos europeia, permitindo fazer transferências e pagamentos diretamente a partir das contas bancárias.
A longo prazo, a sua expansão poderá aumentar a concorrência no setor e reduzir a dependência de sistemas estrangeiros.
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A UE tem que encontrar alternativas aos sistemas Visa e Mastercard.
Uma coisa que os EUA de Trump têm insistido é nas sanções aos juízes er procuradores do Tribunal Penal Internacional. A situação contada por um juiz, francês:
“Gillou e a sua família estão proibidos de entrar em território americano, mas as sanções atingiram-no duramente em casa. Não pode utilizar a maior parte dos cartões de crédito, uma vez que a Visa e a Mastercard dominam o mercado; a maior parte dos serviços digitais estão fora dos limites e mesmo as encomendas online podem ser bloqueadas se um intermediário americano – como o serviço de entregas UPS – estiver envolvido.
“O que está no centro das sanções é a proibição de qualquer pessoa singular ou coletiva dos EUA prestar serviços ou receber serviços de uma pessoa sancionada”, disse Guillou aos jornalistas na terça-feira.
Alguns bancos praticam o “excesso de conformidade”, rejeitando automaticamente pagamentos de indivíduos sancionados.”
https ://pt.euronews.com/my-europe/2026/02/18/sancoes-dos-eua-transformam-quotidiano-de-juiz-do-tribunal-penal-internacional-num-pesadel
A UE deve eliminar a dependência de terceiros, incluindo a sua própria defesa.
Boa tarde,
Pequena correção. nao é só Bélgica, França e Alemanha é também Paises baixos e luxemburgo.
Xi…pronto….mais um alvo para a fúria do Senhor do Mundo (ou que se acha e alguns apoiam) para descarregar seu ódio. Aqui no Brasil, temos o PIX, que funciona de forma semelhante e foi o motivo de brigas e desafetos, certamente porque as operadoras de cartão, foram chorar no colo do cidadão protecionista. Boa sorte a UE … e parabéns pela iniciativa. Aqui, solucionou muitos problemas e nem por isso, como dito na matéria, os cartões deixaram de ser usados. Eu mesmo, tenho meu master…mas só uso em casos de real necessidade e não para pagar juros e impostos a operadoras de cartão, além da mensalidade (anuidade) que elas me cobram, nem muito menos, os juros abusivos praticados aqui, que extrapolam a casa dos 300% ao ano. Que venham outras iniciativas para acabar com esse complexo de vira-lata que temos com os EUA. Eles não são o umbigo do mundo nem nunca foram. Nós colocamos e mantemos eles lá, por vontade própria. Está na hora de mudar esse disco.
O PIX é copia do do UPI, quando o UPI saiu ja toda a Europa tinha sistemas de pagamentos por app, o tema da Europa é que cada país tem a sua app por isso precisam de unificar.
PIX é lixo copy paste do que é feito noutros países ha mais de 10 anos, para vocês é fixe porque não viajam e não conhcem mais nada.
Quanta violência….
Não havia necessidade 🙁
O Dr. Fonseca funciona assim.
Enquanto isso, aumenta-se o uso do gás russo. Que ironia.
A verdade é que a UE habituou-se a que os outros fizessem. Os seus bancos eram sugadouros de recursos dos cidadãos através de comissões e empréstimos. Agora já aprendeu que tem de ser autónoma, que o humanismo que pregava é uma coisa subjetiva e não existe, já cá temos o Vaticano, a Europa tem de ser forte em tudo, firme, ter os seus próprios recursos, pois a política de união pós 2.* guerra já não existe!
é ate entra a cbdc de fininho!