UE vai acabar com a Visa e a Mastercard em 2027?

Uma publicação que circula nas redes sociais garante que a União Europeia (UE) vai cancelar a Visa e a Mastercard em 2027 e substituí-las pelo Wero. Entenda a alternativa europeia para os pagamentos digitais.

O Wero é uma carteira digital criada pela European Payments Initiative, uma iniciativa apoiada por bancos e instituições financeiras europeias. A ideia passa por permitir que os utilizadores enviem dinheiro e façam pagamentos diretamente a partir da sua conta bancária, através do smartphone.

Na prática, o Wero permite, por exemplo, enviar dinheiro a outra pessoa usando apenas o número de telefone, à semelhança do MB WAY. Os pagamentos são feitos diretamente entre contas bancárias e podem ser realizados em poucos segundos, 24 horas por dia.

Atualmente, está disponível na Bélgica, França e Alemanha, com expansão para outros mercados prevista.

O serviço começou por facilitar pagamentos entre particulares, mas está a evoluir, já permitindo pagamentos online em alguns mercados e prevendo acrescentar outras funcionalidades, incluindo pagamentos em lojas físicas, subscrições e reembolsos.

A comparação com Visa e Mastercard surgiu nas redes sociais, uma vez que o Wero pretende ser uma alternativa europeia a estes sistemas internacionais de pagamento, permitindo que a Europa tenha maior controlo sobre a infraestrutura utilizada para movimentar dinheiro.

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O objetivo não é cancelar a Visa e a Mastercard

A existência do Wero não significa que os cartões Visa e Mastercard vão deixar de funcionar. As duas redes continuam a operar normalmente na Europa e não existe uma decisão da UE que determine a sua proibição em 2027.

O objetivo é reduzir a dependência de infraestruturas controladas por empresas estrangeiras, particularmente norte-americanas. Afinal, o Banco Central Europeu (BCE) tem alertado para esta dependência e para a importância de a Europa dispor de alternativas próprias no setor dos pagamentos.

Assim sendo, o Wero representa uma tentativa de criar uma infraestrutura de pagamentos europeia, permitindo fazer transferências e pagamentos diretamente a partir das contas bancárias.

A longo prazo, a sua expansão poderá aumentar a concorrência no setor e reduzir a dependência de sistemas estrangeiros.

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