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UE vai acabar com a Visa e a Mastercard em 2027?

· Internet 10 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    25 de Agosto de 2026 às 12:16

    A UE tem que encontrar alternativas aos sistemas Visa e Mastercard.
    Uma coisa que os EUA de Trump têm insistido é nas sanções aos juízes er procuradores do Tribunal Penal Internacional. A situação contada por um juiz, francês:
    “Gillou e a sua família estão proibidos de entrar em território americano, mas as sanções atingiram-no duramente em casa. Não pode utilizar a maior parte dos cartões de crédito, uma vez que a Visa e a Mastercard dominam o mercado; a maior parte dos serviços digitais estão fora dos limites e mesmo as encomendas online podem ser bloqueadas se um intermediário americano – como o serviço de entregas UPS – estiver envolvido.
    “O que está no centro das sanções é a proibição de qualquer pessoa singular ou coletiva dos EUA prestar serviços ou receber serviços de uma pessoa sancionada”, disse Guillou aos jornalistas na terça-feira.
    Alguns bancos praticam o “excesso de conformidade”, rejeitando automaticamente pagamentos de indivíduos sancionados.”
    https ://pt.euronews.com/my-europe/2026/02/18/sancoes-dos-eua-transformam-quotidiano-de-juiz-do-tribunal-penal-internacional-num-pesadel

    Responder
  2. Fernando F says:
    25 de Agosto de 2026 às 12:31

    A UE deve eliminar a dependência de terceiros, incluindo a sua própria defesa.

    Responder
  3. Joao Santos says:
    25 de Agosto de 2026 às 12:33

    Boa tarde,

    Pequena correção. nao é só Bélgica, França e Alemanha é também Paises baixos e luxemburgo.

    Responder
  4. Falcao7.br says:
    25 de Agosto de 2026 às 12:42

    Xi…pronto….mais um alvo para a fúria do Senhor do Mundo (ou que se acha e alguns apoiam) para descarregar seu ódio. Aqui no Brasil, temos o PIX, que funciona de forma semelhante e foi o motivo de brigas e desafetos, certamente porque as operadoras de cartão, foram chorar no colo do cidadão protecionista. Boa sorte a UE … e parabéns pela iniciativa. Aqui, solucionou muitos problemas e nem por isso, como dito na matéria, os cartões deixaram de ser usados. Eu mesmo, tenho meu master…mas só uso em casos de real necessidade e não para pagar juros e impostos a operadoras de cartão, além da mensalidade (anuidade) que elas me cobram, nem muito menos, os juros abusivos praticados aqui, que extrapolam a casa dos 300% ao ano. Que venham outras iniciativas para acabar com esse complexo de vira-lata que temos com os EUA. Eles não são o umbigo do mundo nem nunca foram. Nós colocamos e mantemos eles lá, por vontade própria. Está na hora de mudar esse disco.

    Responder
  5. Mendez says:
    25 de Agosto de 2026 às 12:46

    Enquanto isso, aumenta-se o uso do gás russo. Que ironia.

    Responder
  6. Pedro António says:
    25 de Agosto de 2026 às 13:38

    A verdade é que a UE habituou-se a que os outros fizessem. Os seus bancos eram sugadouros de recursos dos cidadãos através de comissões e empréstimos. Agora já aprendeu que tem de ser autónoma, que o humanismo que pregava é uma coisa subjetiva e não existe, já cá temos o Vaticano, a Europa tem de ser forte em tudo, firme, ter os seus próprios recursos, pois a política de união pós 2.* guerra já não existe!

    Responder
  7. daniel says:
    25 de Agosto de 2026 às 13:46

    é ate entra a cbdc de fininho!

    Responder

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