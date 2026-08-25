Netflix poderá adicionar outros serviços de streaming à sua aplicação

A Netflix está a explorar uma possibilidade que até há pouco tempo parecia impossível. A gigante do streaming está a considerar integrar os serviços de empresas concorrentes na sua aplicação. A confirmar-se, esta mudança afastá-la-ia da estratégia solitária que manteve durante anos contra os seus concorrentes.

Netflix quer adotar serviços concorrentes

Segundo uma notícia revelada, a Netflix está em negociações para adicionar o Peacock e o Fox One à sua plataforma. Embora não tenha sido fechado acordo, a empresa já reuniu com executivos da NBCUniversal e da Fox para discutir a possibilidade. Ainda não é claro se a Netflix venderá subscrições através da sua interface ou se integraria o conteúdo no seu catálogo. O Peacock pertence à NBCUniversal e oferece séries, desporto ao vivo e conteúdos originais.

Embora a sua disponibilidade como serviço independente esteja limitada aos Estados Unidos, o conteúdo é distribuído em Espanha e na América Latina pela SkyShowtime e pela Universal+, respetivamente. Enquanto isso, a Fox One oferece acesso a conteúdos das redes Fox e de eventos desportivos. Ao contrário do Peacock, o serviço está disponível no México através do Prime Video, Claro Video e Roku.

Este último ponto pode abrir caminho para uma estreia dentro da aplicação da Netflix, desde que o acordo entre as empresas seja finalizado. Para já, é difícil saber se a Netflix irá adotar uma estratégia semelhante à do Prime Video, integrando serviços de terceiros na sua plataforma. A Amazon já permite que os seus utilizadores subscrevam serviços como o HBO Max ou a Apple TV através da sua aplicação há vários anos.

Vai repetir o que a concorrência já faz

O Roku está a seguir um caminho semelhante com a sua funcionalidade de canais, que apresentou um crescimento de quase 20% no último trimestre. Segundo a empresa de análise de dados Antenna, os consumidores preferem uma plataforma única para gerir as suas subscrições de streaming. A Netflix já deu um primeiro passo nesse sentido em junho, quando adicionou programas em direto e conteúdos on-demand do canal de televisão francês TF1.

Durante a última teleconferência com acionistas, um dos principais executivos da Netflix afirmou que esta parceria era promissora e prometeu considerar outros acordos, desde que beneficiassem tanto os utilizadores como a empresa. Devido às limitações geográficas, é provável que a parceria com a Peacock e a Fox One só esteja disponível nos Estados Unidos.

A Netflix vai tentar competir com o YouTube , que fechou um acordo com a NBCUniversal para adicionar todo o conteúdo da Peacock ao YouTube Premium a partir de 2027. Tal como o Prime Video, o YouTube também vende subscrições da HBO Max, Fox One e Paramount+, embora o faça através da sua plataforma Primetime Channels. Se tudo correr bem, a Netflix poderá expandir-se para outros mercados, embora utilizando uma estratégia de conteúdos locais semelhante à que aplicou em França.