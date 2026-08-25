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Made in Portugal: Guimarães cria alternativa ao aço para a construção civil

· Notícias 2 Comentários

Imagem: marca.guimaraes.pt

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    25 de Agosto de 2026 às 11:23

    Parabéns pela inovação.
    Só é pena é ser apresentado depois do acidento do elevador da Gloria, onde um cabo também ele reforçado com fibra de vidro aparentemente não tem a mesma resistência.
    Mas sim se for bem mais barato para moradias unifamiliares pode ser uma boa ideia, não sei se em construção em altura resulte pelo menos para já.

    Responder
  2. trolha says:
    25 de Agosto de 2026 às 11:24

    O mesmo material já e utilizado nos EUA…mas com aplicações muito limitadas (não pode ser dobrado em obra, por exemplo para fazer estribos/cintas, amarrções, etc..), por enquanto ainda não existe um substituto para o aço.

    Responder

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