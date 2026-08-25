Made in Portugal: Guimarães cria alternativa ao aço para a construção civil

Um material desenvolvido em Guimarães quer mudar a forma como algumas estruturas de betão são reforçadas. Uma empresa criou um varão compósito de fibra de vidro que pesa quatro a cinco vezes menos do que o aço e apresenta elevada resistência à corrosão, características que podem trazer vantagens em ambientes exigentes.

À primeira vista, o varão compósito cumpre a mesma função dos tradicionais varões de aço utilizados no reforço do betão. A grande diferença está no material.

O produto da empresa de Guimarães é um GFRP, ou polímero reforçado com fibra de vidro, composto por um núcleo de fibra de vidro impregnado com uma matriz de epóxi.

Segundo a The Light Rebar Company, o varão é quatro a cinco vezes mais leve do que o aço, permitindo facilitar o transporte e o manuseamento em obra.

A solução apresenta também imunidade à oxidação e resistência a agressões químicas, tornando-a adequada para ambientes onde a corrosão é um problema. Além disso, pode contribuir para reduzir intervenções de manutenção, reparação e substituição ao longo da vida das estruturas.

O material assegura baixa condutividade térmica e elevada compatibilidade eletromagnética, sendo não magnético. A empresa indica uma durabilidade estimada superior a 80 anos e um ciclo de vida três a quatro vezes superior ao do aço.

De acordo com a empresa, destacando o peso da sua solução, o transporte pode ser reduzido quatro a cinco vezes e o material pode ser manuseado manualmente, dispensando maquinaria pesada em determinadas situações.

De ressalvar que o GFRP não é uma cópia mais leve do aço, apresentando propriedades mecânicas diferentes, incluindo um módulo de elasticidade inferior e um comportamento à rotura distinto.

Da investigação à indústria

A tecnologia resulta de mais de uma década de desenvolvimento e investigação e foi posteriormente industrializada pela The Light Rebar Company, com sede em Guimarães.

A empresa posiciona o produto como uma alternativa especializada ao aço, particularmente para aplicações onde a resistência à corrosão, a leveza e a durabilidade representam características importantes.

A solução pode ser utilizada em diferentes contextos da construção, incluindo ambientes salinos, onde a corrosão do aço pode comprometer a durabilidade das estruturas. A empresa destaca ainda aplicações em áreas como piscinas, reabilitação e outras estruturas de betão.

Entretanto, a The Light Rebar Company pretende levar esta tecnologia além do mercado nacional, apostando no aumento da capacidade produtiva e no desenvolvimento de novas soluções em GFRP.

Apesar de o varão compósito não substituir o aço em todas as aplicações, apresenta-se como uma alternativa interessante para algumas aplicações.