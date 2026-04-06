Cigarro eletrónico provoca incêndio num voo da TAP e obriga a aterragem de emergência

Um voo da TAP Air Portugal viveu momentos de tensão depois de um cigarro eletrónico ter entrado em combustão a bordo, forçando uma aterragem de emergência poucos minutos após a descolagem.

O incidente ocorreu a 8 de fevereiro, num Airbus A320-214 com capacidade para 180 passageiros, que tinha acabado de descolar quando começou o susto. O voo ligava o aeroporto de Gatwick, em Londres, ao Porto.

Incêndio começou na bagagem de mão

Segundo o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Ferroviários (GPIAAF), o problema teve origem num cigarro eletrónico guardado numa mala colocada no compartimento superior.

Pouco depois da descolagem, ainda durante a subida, a tripulação detetou um forte cheiro a queimado. A situação agravou-se quando foi identificado fumo proveniente de uma bagagem que acabou por entrar em chamas.

Pânico a bordo dificultou resposta

O momento gerou algum pânico entre os passageiros. De acordo com o relatório, pelo menos uma dezena de pessoas levantou-se e acabou por bloquear o corredor, dificultando a intervenção da tripulação.

Ainda assim, os assistentes de bordo conseguiram chegar ao foco do incêndio e extinguir rapidamente as chamas com recurso a um extintor.

Aterragem de emergência em apenas 14 minutos

Perante a situação, o comandante decidiu regressar imediatamente ao aeroporto de Gatwick. A aeronave aterrou em segurança cerca de 14 minutos após a descolagem.

Já no solo, equipas de emergência procederam à inspeção do avião e à remoção da bagagem afetada.

Sem feridos, mas com alerta para riscos

Apesar do susto, não houve feridos nem necessidade de assistência médica. O voo acabou por ser retomado horas mais tarde, depois de garantidas todas as condições de segurança.

O caso volta a levantar preocupações sobre os riscos associados ao transporte de dispositivos com baterias de lítio, como os cigarros eletrónicos, especialmente quando colocados em bagagens fechadas.

Situações deste tipo são raras, mas demonstram como um pequeno dispositivo pode desencadear um incidente potencialmente grave em ambiente aeronáutico.