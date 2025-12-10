Este gráfico mostra os melhores veículos elétricos para os climas frios, e a Tesla domina

Embora não seja linear que os carros elétricos perdem autonomia no inverno ou nos climas mais frios, um gráfico recente mostra os melhores veículos para as condições mais extremas, dando destaque à Tesla.

O relatório da empresa especializada na saúde das baterias para carros elétricos, Recurrent Auto, oferece um ranking dos carros com melhor desempenho no inverno.

À medida que a tecnologia evolui, o frio deixa de ser um problema para os carros elétricos, com as bombas de calor a desempenharem um papel fundamental.

Aliás, um gráfico da Recurrent Auto mostra a diferença de desempenho de um Tesla Model 3 do ano 2020, sem o componente mecânico, e outro Model 3 do ano seguinte, equipado com uma bomba de calor.

De facto, um veículo com bomba de calor perde muito menos autonomia relativamente à original a baixas temperaturas: no carro, este componente transfere o calor do ar exterior, mesmo com frio lá fora, usando refrigerante e compressão para produzir ar quente.

Segundo o relatório da Recurrent Auto, "todos os carros perdem eficiência com o frio; sejam a gasolina ou elétricos, a autonomia geral diminui e o custo do combustível aumenta nos climas invernais mais rigorosos; essa é uma má notícia para todos os condutores, independentemente do motor".

Elétrico com melhor autonomia no inverno conservou 88% do seu alcance

Com números exatos reunidos dos 34 carros elétricos mais populares no mercado norte-americano, a empresa revela que a 0 °C os carros elétricos mantêm 78% da sua autonomia máxima, em média; a -7 °C, por exemplo, mantêm 70%.

O modelo com melhor autonomia no inverno conseguiu conservar 88% da sua autonomia a 0 °C, enquanto o pior caiu para 69%. De acordo com o relatório, uma bomba de calor pode facilmente aumentar a autonomia dos carros elétricos nestas condições em 10%.

Como explicado pela Recurrent Auto, isto acontece nos carros elétricos por duas razões principais:

Uma questão química e física, em que as reações dos motores e das baterias ocorrem mais lentamente em baixas temperaturas;

O uso do aquecimento para manter os passageiros do veículo aquecidos durante a viagem. Geralmente, a energia necessária para isto é retirada da bateria de alta tensão, reduzindo a autonomia.

Conforme o gráfico, a Tesla domina a tabela de modelos que melhor mantêm a autonomia no inverno, com a Cybertruck, o Model S e o Model X, com bomba de calor nos dois últimos casos, a ocupar o topo da tabela. Pouco abaixo, a seguir ao Rivian R1S, estão mais modelos da fabricante norte-americana: Model y e Model 3.

