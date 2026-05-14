Google e SpaceX em negociações para levar centros de dados para o espaço

A Google está em negociações com a SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk, para um acordo de lançamento de foguetões que permitiria colocar centros de dados em órbita.

Conforme avançado pelo The Wall Street Journal, citando fontes próximas das discussões, a Google está em negociações com a SpaceX para colocar centros de dados em órbita.

Em paralelo, a gigante tecnológica estará, também, a conversar com outras empresas do setor espacial sobre acordos semelhantes.

Project Suncatcher: a aposta da Google no espaço

Em novembro passado, a Google revelou estar a investigar centros de dados espaciais através do Project Suncatcher, uma iniciativa interna que tem como objetivo lançar dois satélites protótipo até ao início de 2027.

O projeto reflete a crescente pressão que as grandes empresas tecnológicas enfrentam para encontrar alternativas à infraestrutura terrestre, cada vez mais limitada em termos de espaço físico e capacidade energética.

Parceria inesperada?

Uma eventual parceria entre Google e SpaceX seria notável pelo contexto em que surge. Afinal, Elon Musk tem criticado publicamente várias empresas de Inteligência Artificial (IA) ao longo dos últimos anos, tornando qualquer aproximação sensível.

No entanto, seria já a segunda vez que a SpaceX chega a acordo com um rival que Musk atacou abertamente.

Na semana passada, a Anthropic confirmou um acordo para utilizar a capacidade total do complexo Colossus 1 da SpaceX, em Memphis, manifestando ainda interesse em desenvolver centros de dados orbitais de múltiplos gigawatts em conjunto com a empresa espacial.

Nem o Google nem a SpaceX responderam aos pedidos de comentário da Reuters. Ainda assim, o padrão mostra que a corrida à IA está a empurrar as empresas tecnológicas para além dos limites do planeta.

Com a procura por poder computacional a crescer a um ritmo sem precedentes, o espaço deixou de ser ficção científica para se tornar uma opção estratégica concreta, e cada vez mais urgente.

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