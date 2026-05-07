Elon Musk traz nova jogada surpreendente! SpaceX faz parceria com a Anthropic

Elon Musk, que já tinha criticado duramente a Anthropic, estabeleceu uma parceria com a empresa para utilizar o data center Colossus da SpaceX. Ainda que seja surpreendente, esta novidade traz uma melhoria grande para o Claude.

SpaceX faz parceria com a Anthropic

Elon Musk estabeleceu uma nova parceria com a Anthropic, empresa que já criticou duramente no passado e descreveu como "má". Após a aquisição da sua unidade xAI, a SpaceX aceitou partilhar poder computacional no seu data center Colossus com a Anthropic, a empresa que desenvolve o conhecido modelo Claude.

Este acordo permite à Anthropic aumentar novamente os limites de utilização, que tinham sido restringidos nas últimas semanas. A empresa duplicou os limites do Claude Code para os seus planos Pro, Max, Team e Enterprise, além de atualizar os limites de acesso à API.

Espera-se que a SpaceX obtenha principalmente recursos financeiros com esta colaboração. Considerando os planos da empresa para um IPO ainda este ano, esta iniciativa é vista como uma tentativa de aumentar o interesse dos investidores.

Elon Musk vai trazer nova vida ao Claude

O data center Colossus destaca-se com as suas 220.000 GPUs NVIDIA e 300 megawatts de capacidade energética. Estima-se que o modelo Grok da xAI tenha dificuldades em lidar com esta enorme capacidade de processamento por si só, sendo necessários recursos externos para uma utilização eficiente da capacidade.

Elon Musk tinha anteriormente acusado a Anthropic de roubo de dados e afirmado que a empresa era hostil à civilização ocidental. No entanto, nas suas declarações mais recentes, expressou que, após discussões com a equipa da Anthropic, se convenceu de que o modelo Claude era benéfico para a humanidade.

Simultaneamente a este processo, Musk anunciou que a unidade xAI estava a ser dissolvida e iria continuar as suas operações sob o nome SpaceXAI. Desta forma, os produtos de inteligência artificial foram diretamente integrados na estrutura da SpaceX. As atividades da SpaceX em tecnologias espaciais e a sua nova estrutura na área da inteligência artificial estão agora a fundir-se sob uma única marca.