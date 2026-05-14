Segurança Social: app do programa Creche feliz foi descontinuada! E agora?

A app Creche Feliz da Segurança Social foi oficialmente descontinuada, mas a Segurança Social garante uma nova experiência. Saiba onde está agora a informação.

Para facilitar a vida das famílias, a antiga App foi descontinuada e todas as funcionalidades foram integradas diretamente no Portal e na App da Segurança Social, refere a própria Segurança Social numa publicação nas redes sociais.