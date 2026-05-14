Segurança Social: app do programa Creche feliz foi descontinuada! E agora?
A app Creche Feliz da Segurança Social foi oficialmente descontinuada, mas a Segurança Social garante uma nova experiência. Saiba onde está agora a informação.
Para facilitar a vida das famílias, a antiga App foi descontinuada e todas as funcionalidades foram integradas diretamente no Portal e na App da Segurança Social, refere a própria Segurança Social numa publicação nas redes sociais.
- Processo unificado: Pesquisa, pedido e candidatura num só local. Pode selecionar até 3 creches em simultâneo
- Priorização automática: O sistema aplica os critérios de prioridade de forma rigorosa e justa
- Acompanhamento em tempo real: Receba atualizações sobre o estado da candidatura diretamente na App, sem deslocações nem complicações.
Como aceder?
- Na App: Menu > "Pedidos de vagas"
- No Portal: Família > Desenvolvimento de crianças e jovens > Creche Feliz – Rede de Creches Gratuitas
Um processo mais justo, rápido e fácil de acompanhar. Porque o futuro dos mais pequenos merece toda a nossa agilidade.