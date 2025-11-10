PplWare Mobile

Xpeng teve de abrir o fato do seu novo robô humanoide para provar que não era um humano!

· High Tech 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Carlos says:
    10 de Novembro de 2025 às 11:05

    porque é que lhe meteram mamas?

    Responder
  2. Max says:
    10 de Novembro de 2025 às 11:15

    Não digo … a febre dos robôs humanóides é continuação da febre da IA. Acrescenta-se-lhe formas femininas para dar um certo fetichismo – e está feito, diz o post que até há dúvidas se não se tratava de um ser humano.
    Falta essa coisa de se saber para que é que serve – que um robô com rodinhas e parafusos, mais barato, adaptável e fácil de reparar não possa fazer.
    Musk diz que não, que vai produzir 10 milhões de Optimus por ano.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google & Mombak - Reflorestação da Amazónia

All New Mercedes S Class Digital Light explained

Renault Twingo E-Tech: B-Roll