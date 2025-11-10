Xpeng teve de abrir o fato do seu novo robô humanoide para provar que não era um humano!

O mundo da robótica tem surpreendido a cada dia, reconhecendo nos humanoides, especialmente, um grande potencial. Se já tínhamos visto robôs a fazer acrobacias e a ajudar nas tarefas domésticas, o IRON da Xpeng precisou apenas de desfilar para entusiasmar os espetadores e incendiar as redes sociais.

Parece saído de um filme de ficção científica, mas é tão real que tirou o sono à equipa de robótica da Xpeng, que estava demasiado agitada para dormir, conforme contado, após mostrá-lo ao mundo, durante o evento AI Day, em Guangzhou, na China.

Depois de meses de preparação para a estreia pública, a equipa da empresa chinesa viu o desempenho do robô humanoide tornar-se viral online, levantando inclusivamente dúvidas sobre se não era, na verdade, um ser humano.

De nome IRON, o robô humanoide desfilou de forma tão realista que o fundador da Xpeng, He Xiaopeng, decidiu abri-lo, ao vivo, num evento posterior ao da sua apresentação, por forma a provar que não se tratava apenas de um humano vestido de robô, mas de uma máquina a sério.

IRON, o robô humanoide hiper-realista da Xpeng

Conforme partilhado num comunicado sobre o robô humanoide e outras novidades, o IRON tem uma coluna vertebral humanoide, músculos biónicos e uma pele flexível totalmente coberta, suportando personalização para diferentes formas corporais.

Com 82 graus de liberdade em todo o corpo, os seus movimentos são naturais, suaves e flexíveis, capazes de realizar ações de alta dificuldade, como andar em passarelas.

O Xpeng Next-Gen IRON foi, segundo a empresa, pioneiro na aplicação de baterias totalmente sólidas na indústria, alcançando leveza máxima, densidade de energia ultra-alta e segurança.

Citando, "em comparação com o IRON de primeira geração, o Next-Gen IRON alcançou atualizações abrangentes na estrutura biónica, sistema de inteligência e arquitetura de energia, e conseguiu 'antropomorfismo ultra-realista' tanto na aparência quanto na interação de pensamento".

O XPENG Next-Gen IRON está equipado com três chips Turing AI, com um poder de computação efetivo de 3000 TOPS e, ao mesmo tempo, é o primeiro a ser equipado com o physical world large model de primeira geração da Xpeng.

Assim, conversando, caminhando e interagindo, o IRON concretiza as três inteligências.

Relativamente à segurança, "os dados de privacidade não saem do robô", conforme prometido pela Xpeng.