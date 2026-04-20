Preço dos canais de desporto alimenta a pirataria, alertam especialistas
No desporto, ao contrário da música e do cinema, a solução legal e acessível para a pirataria online ainda não chegou, e, enquanto não chega, ver futebol vai sendo um exercício de paciência, que pesa na carteira. É neste contexto que a LaLiga tem pressionado os tribunais espanhóis a bloquear tudo o que se mova na Internet durante os jogos. Agora, um relatório europeu questiona essa estratégia.
Bloquear a pirataria bloqueou a Internet legítima
Nas últimas temporadas, a LaLiga, liderada pelo presidente Javier Tebas desde 2013, intensificou a sua estratégia contra a pirataria online, uma vez que a transmissão ilegal de jogos causa prejuízos entre 600 e 700 milhões de euros por ano aos titulares de direitos audiovisuais, segundo estimativas da própria organização.
Apesar de a missão ser legítima, o método tem sido questionado.
Para combater este fenómeno, a LaLiga obteve autorização judicial para bloquear plataformas IPTV, ligações e websites ilegais. Contudo, todos os fins de semana em que decorrem jogos, os bloqueios têm afetado não apenas os piratas, mas os websites completamente legais e alheios ao futebol.
A razão é técnica: tanto os websites piratas como os legítimos utilizam infraestrutura partilhada na nuvem, como a Cloudflare, partilhando os mesmos endereços IP. Ao bloquear um, bloqueiam-se todos.
Segundo um relatório publicado em abril de 2026 pelo Centre for European Policy Studies (CEPS), quando a LaLiga obteve uma decisão judicial para bloquear endereços IP da Cloudflare, foram afetados cerca de 3300 serviços legais.
Os danos colaterais foram significativos para os utilizadores comuns, empresas e serviços que não tinham qualquer ligação com a pirataria.
Lê-se no relatório, publicado por um dos principais centros de estudos e fórum de debate sobre assuntos da União Europeia (UE).
Apesar de o estudo ter sido financiado pela Nord Security, empresa-mãe da NordVPN, o CEPS esclarece que as conclusões são totalmente independentes e refletem apenas os pontos de vista dos autores.
A escalada contra as VPN
Perante a facilidade com que os utilizadores contornavam os bloqueios através de Redes Privadas Virtuais (em inglês, VPN), a LaLiga e a sua parceira televisiva Telefónica foram a tribunal pedir que as próprias empresas fornecedoras desses serviços fossem obrigadas a bloquear conteúdos piratas.
Em fevereiro de 2026, um tribunal espanhol emitiu ordens de emergência contra a NordVPN e a ProtonVPN, sem que as empresas estivessem presentes e sem direito a recurso imediato.
Segundo o CEPS, os bloqueios são conduzidos por entidades privadas, sem supervisão adequada nem garantias processuais suficientes. Os autores concluem que estas práticas são incompatíveis com o Estado de Direito e com o princípio da proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE.
O relatório critica ainda o facto de os titulares de direitos não suportarem qualquer custo pelos danos que causam, sendo os fornecedores de Internet e outros intermediários que pagam a fatura, criando um incentivo para pedir bloqueios cada vez mais amplos.
Indo além de Espanha, onde a LaLiga tem sido implacável, em Itália, o sistema "Piracy Shield" exige que os fornecedores de serviços de Internet bloqueiem domínios em 30 minutos, sem ordem judicial prévia.
Na Bélgica, também, ordens de bloqueio levaram a OpenDNS a abandonar temporariamente o país em abril de 2025.
Como modelo de referência, o relatório aponta o Reino Unido, onde as ordens são limitadas no tempo e obrigam os detentores de direitos a demonstrar que os métodos propostos não afetarão conteúdo legítimo.
Eficácia dos bloqueios questionada pelos especialistas europeus
A investigação mais recente sugere que os bloqueios podem reduzir o acesso a serviços piratas, mas nenhum estudo dos últimos anos conseguiu determinar quanto tempo esses efeitos duram.
Os números dizem que a pirataria de música caiu 18,6% em 2024 e a de filmes também diminuiu. Contudo, não por causa de bloqueios. Os responsáveis foram plataformas como o Spotify e a Netflix, que democratizaram, de certa forma, o acesso aos conteúdos.
Solução para a pirataria reside nos preços acessíveis
O relatório termina com 12 recomendações, nomeadamente:
- Abolir o bloqueio por endereço IP, substituindo-o por mecanismos mais precisos como DNS ou URL;
- Sujeitar as ordens de bloqueio a revisão judicial prévia com prazo de validade definido;
- Responsabilizar os titulares de direitos pelos danos causados por bloqueios excessivos;
- Criar legislação europeia comum para evitar a fragmentação do mercado digital.
A recomendação mais estrutural é a mais simples, reforçando que a medida mais eficaz para combater a pirataria é garantir conteúdo disponível a preços acessíveis. Os utilizadores estão dispostos a pagar, desde que o preço seja razoável.
Já devo ser especialista a muuuito tempo. É obvio que o principal da pirataria é o preço das coisas incialmente.
Deve ser preciso um doutoramento super especializado para se chegar à conclusão que se está caro, poupa-se.
Descobriram a pólvora!
Era um aninho sem ninguem ver futebol ou iam ao estádio ou ouviam no radio, os canais desportivos até ficavam virados ao contrário num aninho os preços baixavam logo
Eu acho que os negócios legítimos deveriam exigir grandes compensações financeiras a La Liga pelas as percas e trabalhos. Tipo aos milhões, estas empresas que dinamitam a internet deveriam ser severamente castigadas.
Nota: tenho zero interesse no futebol ou na
piratagem