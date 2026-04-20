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Preço dos canais de desporto alimenta a pirataria, alertam especialistas

· Internet 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Carlos Pereira says:
    20 de Abril de 2026 às 12:41

    Já devo ser especialista a muuuito tempo. É obvio que o principal da pirataria é o preço das coisas incialmente.

    Responder
  2. J. says:
    20 de Abril de 2026 às 12:41

    Deve ser preciso um doutoramento super especializado para se chegar à conclusão que se está caro, poupa-se.

    Responder
  3. Guilherme says:
    20 de Abril de 2026 às 13:01

    Descobriram a pólvora!

    Responder
  4. Rui says:
    20 de Abril de 2026 às 13:39

    Era um aninho sem ninguem ver futebol ou iam ao estádio ou ouviam no radio, os canais desportivos até ficavam virados ao contrário num aninho os preços baixavam logo

    Responder
  5. Lucas o caminhante das estrelas says:
    20 de Abril de 2026 às 13:45

    Eu acho que os negócios legítimos deveriam exigir grandes compensações financeiras a La Liga pelas as percas e trabalhos. Tipo aos milhões, estas empresas que dinamitam a internet deveriam ser severamente castigadas.
    Nota: tenho zero interesse no futebol ou na
    piratagem

    Responder

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