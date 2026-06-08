Apple Intelligence: a IA está ainda mais integrada nos sistemas da Apple

A Apple tem abordado a IA de forma controlada, para oferecer aos utilizadores o melhor, de forma segura e com as melhores funcionalidades. Isso está a cargo do Apple Intelligence, que a cada nova versão melhora. Com esta nova versão, surge agora ainda mais capacidades. Vamos conhecer o que a Apple preparou.

Ainda que muitos não o vejam, a Apple tem nos seus sistemas muita IA. Esta está a ajudar os utilizadores a gerir os sistemas e a garantir a segurança destes. Tudo de forma invisível e permanente. Claro que há as partes bem visíveis, como a geração de imagens e a sua melhoria.

Agora, a Apple eleva ainda mais o que oferece e garante ainda mais segurança Isso pode ser visto no Safari, que passa a garantir uma gestão muito mais inteligente dos separadores. Estes são agrupados por temas e por interesse dos utilizadores. Além disso, será possível marcar e monitorizar uma página, sem que esta esteja aberta. No momento certo, o alerta chegará.

Além disso, o Safari e a IA da Apple poderão criar extensões para os utilizadores de forma transparente e imediata. Bastará descrever o que se pretende, numa linguagem natural, e tudo será feito à medida do utilizador. Estas vão ser extensões personalizadas e únicas para cada um.

No campo da segurança, a Apple Intelligence vai manter uma presença importante. Será capaz de monitorizar as passwords dos utilizadores e garantir a segurança. E como os problemas existe, terá a capacidade de alterar estas passwords de forma automática e sem qualquer intervenção dos utilizadores.

Claro que vamos continuar a ter todas as ajudas para a escrita de texto, algo que já tínhamos antes. Agora, a diferença vem de termos um contexto com a pessoa com que estamos a interagir. Assim, os textos vão ser mais personalizados e pessoais.

Algo que já estava no iOS e que a Apple Intelligence trouxe, foi a capacidade de criar imagens e de melhorar as fotografias. Isso continua, mas é agora elevado a um novo patamar. Está mais simples e intuitivo a criação de imagens, algo que continua a depender apenas da descrição do utilizador.

Por fim, a app fotografia, passa a ter um novo modo reenquadrar. O Reframe, nome dado pela Apple, consegue dar a liberdade ao utilizador para mudar o enquadramento de qualquer fotografia, melhorando-a e alterando-a para o seu gosto.

A Apple está também a abrir a Apple Intelligence ao seu ecossistema de apps. Aqui dará a liberdade para, com contexto, os utilizadores poderem interagir de forma transversal. Como exemplo temos as Mensagens, a agenda e até os Atalhos.

Estas novidades chegam para os programadores já hoje nas versões de testes. A primeira versão dedicada aos utilizadores chega em julho e a versão final dos sistemas é esperada no outono, algo que a Apple nos habituou.