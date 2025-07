ZETmobil: o quadriciclo elétrico que quer substituir o carro nas cidades

Hoje, principalmente nas cidades, qualquer veículo é válido para levar as pessoas do ponto A ao ponto B. Importante é ser elétrico, económico e de fácil estacionamento. Dantes ninguém imaginava que a trotinete seria uma das opções mais usadas, mas hoje sabemos que milhares de pessoas se deslocam em duas pequenas rodas. Portanto, será que um dia iremos ver por cá algum quadriciclo elétrico ZETmobil?

Quadriciclo elétrico como meio de transporte das cidades

Já apresentámos várias bicicletas elétricas de carga como alternativas ao automóvel, bem como diversos velomóveis ao longo dos anos.

O quadriciclo com assistência de pedal ZET combina o melhor de ambos: ideal para transportar a família, funcionar como mini carrinha ou veículo pessoal urbano.

Mobilidade urbana com conforto e proteção

A ideia do ZET, acrónimo de Zero Emission Transportation, parece circular há alguns anos.

As bicicletas de carga podem tornar-se instáveis com muita carga. Já os velomóveis, apesar de terem mais de duas rodas, são geralmente baixos e difíceis de ver no trânsito. O ZET introduz uma abordagem de quatro rodas, posição elevada e assistência elétrica ao pedalar, oferecendo um para-brisas largo e cobertura superior para condutor e passageiro, seja em estrada ou ciclovia urbana.

A estrutura lateral aberta permite ainda a entrada de chuva e vento, mas há opções para proteger a carga familiar, incluindo uma caixa traseira com assento e cobertura transparente contra a chuva.

O ZET pode também ser configurado com uma zona traseira tipo pick-up, caixa de carga de 670 litros com fecho para entregas urbanas, e várias opções de bancos.

Velocidade assistida até 25 km/h e autonomia para 130 km

O condutor senta-se numa posição elevada com guiador prolongado, pedais abaixo e motor de cubo que assiste até 25 km/h, conforme os regulamentos europeus. Estão disponíveis quatro baterias com autonomias de 50 a 130 km.

Faltam especificações mais detalhadas, mas é visível o uso de travões de disco nas quatro rodas, jantes de 20 polegadas com guarda-lamas, luzes integradas com piscas e espelhos retrovisores. Mede 225 ou 245 cm de comprimento, 80 cm de largura e 156 ou 168 cm de altura.

A empresa anunciou que os protótipos superaram recentemente testes de resistência de 100.000 km, estando já em construção unidades pré-série. A produção em grande escala está para breve.

Os modelos já podem ser reservados na loja online da ZETmobil, com um depósito de 300 €. Os preços começam nos 7.790 € e a entrega está prevista para o final do ano. Acessórios como cadeiras de criança, torre familiar ou cobertura solar estão disponíveis.

A empresa alemã afirma:

As nossas cidades enfrentam desafios sérios de mobilidade: engarrafamentos, custos elevados, falta de estacionamento e poluição. E faltam alternativas seguras e inteligentes, sobretudo para distâncias curtas. 60% das deslocações para o trabalho têm menos de 10 km. E mesmo assim, muitos continuam a usar o carro. Porquê? Porque não existia uma classe de veículo entre a bicicleta e o automóvel. Até agora.

A ZETmobil preenche esta lacuna: estes veículos de carga elétricos com 4 rodas não requerem carta de condução, são ágeis, eficientes, e ideais para o dia a dia na cidade.