Carrinha elétrica conquista recorde mundial: 693,38 km com uma única carga

Recentemente, a Kia anunciou a conquista de um recorde mundial certificado pelo Guinness World Records, depois de a sua carrinha elétrica PV5 Cargo percorrer 693,38 km com um único carregamento e a sua carga útil máxima autorizada de 665 kg.

A variante PV5 Cargo Long Range de quatro portas, com uma bateria de 71,2 kWh e utilizada para o teste com a sua carga útil máxima autorizada de 665 kg, percorreu 693,38 km com uma única carga, estabelecendo um novo padrão de eficiência e resistência no segmento dos veículos comerciais ligeiros elétricos (em inglês, eLCV).

A viagem recorde ocorreu no dia 30 de setembro de 2025, em condições reais e autênticas, em vias públicas a norte de Frankfurt, na Alemanha, segundo avançado pela Kia, num comunicado oficial sobre o marco.

Percurso feito pela carrinha elétrica procurou replicar condições reais

O percurso foi cuidadosamente concebido para replicar a realidade diária das operações de entrega e logística: ao longo de um circuito urbano e extraurbano de 58,2 quilómetros, o PV5 Cargo enfrentou semáforos, cruzamentos, rotundas e o tráfego típico da cidade, refletindo as condições que a maioria dos motoristas de logística enfrenta todos os dias.

Mesmo que a Kia seja nova no mercado de veículos comerciais ligeiros, este recorde é uma prova da versatilidade e inovação por trás do primeiro PBV da Kia, mostrando que somos concorrentes sérios.

Afirmou Marc Hedrich, presidente e diretor-executivo da Kia Europe, explicando que o "facto de grande parte do nosso público-alvo para esta variante de carrinha poder operar durante quase dois dias úteis completos com uma única carga diz muito sobre a sua capacidade no mundo real".

Oficialmente recordista em matéria de autonomia, a carrinha elétrica enfrentou repetidamente um ganho de elevação de aproximadamente 370 metros, completando o circuito 12 vezes com a sua carga total e finalmente parando na décima segunda volta.

Condições do recorde foram analisadas meticulosamente

Ao volante da PV5 que bateu o recorde estavam George Barrow, um jornalista especializado em veículos comerciais, com foco em carrinhas, e Christopher Nigemeier, engenheiro sénior do Centro Técnico da Hyundai Motor Europe (HMETC).

O premiado jornalista tem mais de 15 anos de experiência na cobertura de veículos comerciais ligeiros e faz parte do júri do prémio International Van of the Year (IVOTY) desde 2016, representando o Reino Unido. Por sua vez, Nigemeier é formado em engenharia mecânica e fez parte da equipa de desenvolvimento do PV5.

Fiquei seriamente impressionado com a autonomia do Kia PV5: mais de 693 km com um único carregamento e com carga útil total. Não é pouca coisa, e tenho a sensação de que este recorde não será fácil de bater!

Disse George Barrow, cujo parceiro de estrada revelou ter-se tratado de um desafio "tanto técnico como pessoal".

O processo de carregamento e verificação da conformidade com as especificações de peso foi supervisionado por inspetores da TÜV Hessen e da buck Vermessung, e a viagem foi continuamente registada através de localização GPS e câmaras no interior do habitáculo.

Antes da partida, a bateria do PV5 foi carregada a 100% e tanto a porta de carregamento como o compartimento de carga foram selados até ao final da viagem de 22 horas e 30 minutos.