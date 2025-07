Na China, já se vendem carros ao preço de uma bicicleta elétrica em Portugal

Há dias, fui ver o preço de uma bicicleta elétrica de BTT, de gama média. Bom, o valor pedido chegava para comprar um carro elétrico novo… na China.

Feita a introdução, vamos agora perceber como é que, na China, um carro elétrico pode custar 4.500 euros! E ainda traz assistente com Inteligência Artificial.

Conheça o Bestune Pony EV, um elétrico abaixo de 5.000 euros

Os veículos elétricos chineses são “muito superiores” aos norte-americanos, segundo Jim Farley, CEO da Ford. Na semana passada, o CEO interino da Lucid, Marc Winterhoff, afirmou mesmo que a China está “noutro planeta” no que toca a tecnologia, software e inovação nos EV.

Com mais um modelo a ser lançado por menos de 5.000 euros, a China volta a demonstrar o avanço da sua indústria nos últimos anos.

A Bestune apresentou o novo Pony EV, com preços a partir de apenas 34.900 yuan (cerca de 4.500 euros). A marca era anteriormente conhecida como Besturn, mas foi rebatizada pela FAW em 2018 como uma marca acessível e voltada para o mercado de massas.

O novo Pony, sem relação com o clássico Pony da Hond, é uma versão atualizada do minielétrico lançado na China em maio do ano passado. Desde então, a FAW já vendeu mais de 100 mil unidades.

China imita o Japão com os kei cars

O Bestune Pony 2026 mantém o seu design compacto e quadrado, ao estilo dos kei cars japoneses. Luzes LED e esquemas de cor em dois tons conferem-lhe um visual divertido e irreverente.

Com apenas 3.000 mm de comprimento e 1.500 mm de largura, o novo Pony EV é ainda mais pequeno do que o mais compacto (e mais vendido) elétrico da BYD, o Seagull, que mede 3.780 mm por 1.715 mm (na Europa, o BYD Dolphin Surf tem 3,99 metros de comprimento).

No interior, apresenta um ambiente minimalista, com painel de instrumentos digital, ar condicionado básico, rádio/Bluetooth e sensores de estacionamento.

As versões superiores oferecem extras como ecrã de infoentretenimento de 10,1” e assistente inteligente Deepseek.

4500 euros para uma autonomia a rondar os 200 km

É movido por um motor traseiro de 42 cv e uma bateria LFP de 18,11 kWh, oferecendo uma autonomia de até 222 km (ciclo CLTC). Recorrendo ao ciclo WLTP o valor estimado seria entre 170 e 180 km.

Está disponível em cinco versões, com preços entre 34.900 yuan (cerca de 4.500 euros) e 45.900 yuan (aproximadamente 5.900 euros), todas com a mesma autonomia máxima de 222 km.

Compraria o Pony EV por menos de 5.000 euros se estivesse disponível em Portugal?

Esta é uma dúvida que está na mente de muitos responsáveis das marcas a operar em Portugal. Se um dos maiores entraves à expansão dos elétricos é o preço, será que este Bestune Pony teria mercado cá?

Enquanto pensa na resposta, saiba que não existe apenas em rosa, pode escolher também em azul, verde, amarelo... entre outras cores!