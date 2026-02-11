IPMA lança alerta para quem vai circular nestes dias na estrada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um alerta devido à formação de nevoeiro em várias regiões do país, fenómeno que poderá afetar significativamente a visibilidade nas estradas. Conheça as recomendações do IPMA.

Com a visibilidade reduzida, aumentam os riscos de acidente, sendo fundamental que os condutores adotem comportamentos preventivos e ajustem a condução às condições atmosféricas.

Nevoeiro na estrada? Conheça as recomendações da Proteção Civil

Face a este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deixa um conjunto de recomendações importantes para quem circula nas estradas:

Reduza a velocidade e aumente a distância de segurança face ao veículo da frente.

Mantenha atenção constante à via, antecipando possíveis obstáculos.

Utilize corretamente as luzes, optando pelos médios ou faróis de nevoeiro (evite os máximos, pois refletem no nevoeiro e pioram a visibilidade).

Evite distrações e privilegie uma condução defensiva.

Não faça travagens bruscas, especialmente em zonas com visibilidade muito reduzida.

Garanta boa visibilidade, mantendo os vidros limpos e o sistema limpa-para-brisas em bom estado.

Adapte sempre a condução às condições da estrada e do estado do tempo.

Atenção redobrada nas primeiras horas do dia

O nevoeiro tende a ser mais intenso ao amanhecer, podendo dissipar gradualmente ao longo da manhã. Ainda assim, em algumas zonas do litoral e vales, pode persistir durante mais tempo.

Se possível, planeie a viagem com antecedência e considere atrasar a deslocação até que as condições melhorem. A segurança deve ser sempre a prioridade.