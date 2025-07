Incêndios: saiba o que fazer em caso de exposição ao fumo

Com o calor a não dar tréguas e as previsões a apontarem para um perigo de incêndio rural muito elevado a máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve, importa estar preparado. Saiba o que fazer em caso de exposição ao fumo, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Perante o perigo de incêndio rural muito elevado a máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve e ao previsível aumento das temperaturas em algumas regiões do país, a DGS deixou recomendações sobre o que fazer em situação de inalação de fumos dos incêndios.

Em situação de inalação de fumos, a DGS recomenda retirar a pessoa do local e evitar que respire o fumo ou esteja exposta ao calor.

São sinais de alarme, a presença de queimaduras faciais, dificuldade respiratória e alteração do estado de consciência.

Conforme divulgado, existem dois mecanismos de lesão:

Lesão pelo calor (queimadura);

Irritação/ toxicidade pelos componentes químicos do fumo.

Assim sendo, é recomendado que as pessoas evitem exposição ao fumo, mantendo-se dentro de casa, com janelas e portas fechadas, em ambiente fresco, ligando o ar condicionado, se possível, no modo de recirculação de ar.

Dentro de casa, devem evitar a utilização de fontes de combustão, como aparelhos a gás ou lenha, tabaco, velas, incenso, entre outros, bem como evitar atividades no exterior.

A utilização de máscara/ respirador (N95) é recomendada sempre que a exposição for inevitável, assim como manter a medicação habitual "se tiver doenças associadas, como asma e doença pulmonar obstrutiva crónica". Os cidadãos devem ainda "seguir as indicações do médico perante o eventual agravamento das queixas".

A DGS resume as recomendações a três conselhos: "Mantenha-se informado, hidratado e fresco".