Transforme a sua sala com o projetor Wanbo X5

Para quem aprecia ver filmes e séries em grande escala, as televisões de grande porte são uma opção cada vez mais acessível. Contudo, tendem a ser mais dispendiosas do que um projetor e menos flexíveis em termos de transporte e instalação. O projetor Wanbo X5 surge como uma excelente alternativa para quem procura uma experiência visual imersiva.

Os projetores portáteis oferecem várias vantagens, incluindo a possibilidade de criar um ambiente de cinema em casa. Além disso, são úteis em contextos profissionais, como apresentações ou outras utilizações.

O Wanbo X5 incorpora tecnologia avançada e uma variedade de funcionalidades atrativas. Este modelo apresenta um brilho notável de 1100 ANSI, uma resolução nativa de 1080p e suporte para conteúdos em 4K com HDR10. A relação de contraste dinâmico é de 3000:1.

Equipado com uma fonte de luz LED, o Wanbo X5 é ideal para projeções a uma distância de 1,3 a 4 metros, proporcionando uma imagem com uma diagonal entre 40 e 120 polegadas, uma característica impressionante para um dispositivo que custa menos de 200€.

O projetor é silencioso, com um nível de ruído inferior a 35 dB/m. Possui funcionalidades automáticas de foco e correção de forma da imagem, garantindo uma imagem clara e reta mesmo quando projetada em ângulos não ideais.

O sistema Android TV 9.0, integrado no projetor, não deve ser confundido com o Android comum em dispositivos móveis, já que é destinado à utilização em TVs. O projetor vem com 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento, suportando uma ampla gama de serviços de streaming como Netflix, YouTube, PrimeVideo e Disney+, através de Wi-Fi 6 Dual Band. Para além disso, possui duas portas USB 2.0, uma entrada HDMI e uma entrada AV IN, além de Bluetooth 5.0 para ligação a colunas externas.

Em termos de áudio, o Wanbo X5 inclui dois altifalantes de 5W, que oferecem uma qualidade de som comparável à de televisores de gama média.

Disponibilidade e preço do Wanbo X5

O projetor Wanbo X5 pode ser adquirido por 199 € (IVA incluído) utilizando o código de desconto NNNWANBOX5. O envio é gratuito e rápido, a partir de armazéns na Europa. Como bónus, inclui uma coluna bluetooth Tronsmart Trip de 10W, com um valor de 23,50€, sem custos adicionais.

Wanbo X5

Aproveite ainda outras ofertas a decorrer na campanha Regresso às aulas 2024, a não perder.