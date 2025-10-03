Huawei FreeBuds 7i: uma melhor experiência de cancelamento de ruído por menos de 100 euros

Os novos Huawei FreeBuds 7i já estão disponíveis em Portugal, com uma melhor experiência de cancelamento de ruído, áudio espacial imersivo ilimitado e chamadas com uma qualidade mais clara. O mais recente elemento da série "i" chega preparado para todas as dinâmicas do dia a dia, das mais silenciosas às mais caóticas.

Disponíveis em três cores, rosa, branco e preto, os Huawei FreeBuds 7i são cuidadosamente concebidos com curvas arredondadas e contornos geométricos, para proporcionar um ajuste perfeito.

A sua forma elegante e funcionalidades tornam-nos ideais para jovens utilizadores em particular, que valorizam a capacidade de trabalhar e deslocar-se embebidos no seu próprio universo.

Huawei promete uma bolha de silêncio

Os Huawei FreeBuds 7i são concebidos para ouvintes que anseiam por escapar à agitação das suas vidas atarefadas, com a tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0, que suporta cancelamento de ruído elevado.

Este novo dispositivo possui uma ventilação ultra, para absorver e cancelar as ondas sonoras do ruído, e disponibiliza quatro tamanhos de pontas de auricular, de modo a garantir conforto.

A mais recente versão dos auriculares True Wireless Stereo (TWS) da série "i" introduz uma Unidade de Medição Inercial e suporta áudio espacial ilimitado que não depende de fontes de dispositivos, para que os ouvintes possam imergir numa variedade de conteúdos diferentes, desde música a vídeos.

Os novos auriculares TWS da Huawei possuem, também, um diafragma dinâmico de 11 mm com quatro ímanes e receberam a certificação Hi-Res, que atesta a qualidade do som que emite.

Os Huawei FreeBuds 7i incluem um microfone de condução óssea que funciona em conjunto com outros três microfones acústicos de alto desempenho e um algoritmo de redução de ruído por IA, garantindo que as chamadas permaneçam nítidas, mesmo em locais ruidosos com até 90 dB de ruído ambiente, como o metro ou no meio de automóveis.

Por fim, os auriculares suportam interações de movimento da cabeça, que permitem aos utilizadores acenar para atender ou rejeitar chamadas recebidas sem usar as mãos.

Huawei Care – Substituição de Auricular

A pensar na experiência do utilizador, a Huawei apresenta o "Huawei Care – Substituição de Auricular".

Este serviço permite a substituição de um auricular perdido com um desconto de 50%, durante os primeiros 12 meses após a aquisição do produto.

A substituição, válida uma vez por dispositivo, é efetuada com peças 100% originais e pode ser solicitada num Centro de Serviço Autorizado Huawei ou via serviço postal, com entrega gratuita.