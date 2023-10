Desespero? X tem agora anúncios difíceis de detetar e impossíveis de bloquear

O X, gigante das redes sociais que Elon Musk comprou e rebatizou, lançou um novo formato de anúncio cujo os utilizadores não podem bloquear ou denunciar.

Anúncios subtis, X?

Os novos anúncios parecem publicações normais no X, mas não têm nome de utilizador, data/hora ou opção para gostar, retweetar ou denunciar. Apenas mostram um avatar, um texto e uma fotografia no feed "Para você" do utilizador.

Esta é uma das mais recentes medidas do X para aumentar as suas receitas, que caíram 42% desde que Musk assumiu o controlo da empresa no ano passado. Muitos dos seus principais anunciantes reduziram os seus gastos com o X em 90% ou mais nas últimas 12 semanas, em comparação com o mesmo período antes da aquisição.

O X também está a experimentar três planos de subscrição diferentes - Basic, Standard e Plus - que cobram aos utilizadores uma taxa mensal com base no número de anúncios que veem na plataforma.

Empresa recupera nos seus negócios de publicidade

A CEO do X, Linda Yaccarino, disse na quinta-feira que a empresa está a registar alguma recuperação nos seus negócios de publicidade, licenciamento de dados e subscrição. Afirmou que as receitas estão a crescer a um ritmo elevado, trimestre após trimestre, e que a empresa tem um fluxo de caixa positivo, sem contar com a dívida.

Yaccarino disse ainda que a empresa espera ter um fluxo de caixa positivo, mesmo com os pagamentos da dívida, até ao segundo semestre de 2024. A dívida, de 13 mil milhões de dólares, foi contraída quando Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares e alterou o seu nome e políticas.

Os planos de subscrição destinam-se a atrair utilizadores que possam querer evitar pagar o preço total do serviço premium. Musk também sugeriu a cobrança de uma pequena taxa a todos os utilizadores do X, dizendo que isso ajudaria a eliminar os bots da plataforma.

A aquisição do Twitter por Musk afastou alguns anunciantes

Alguns anunciantes desconfiavam do seu comportamento errático e da sua abordagem descontraída à moderação de conteúdos. Antes de ser rebatizado como X, o Twitter ganhava cerca de 5 mil milhões de dólares por ano com a publicidade, o que representava quase 90% das suas receitas. Agora, o X tem de recuperar essas receitas, ao mesmo tempo que paga cerca de 1,2 mil milhões de dólares por ano de juros sobre a sua dívida.

Yaccarino afirmou que cerca de 90% dos 100 principais anunciantes da empresa regressaram ao X, contra 75% em junho. No entanto, disse que os seus níveis de despesa são mais baixos do que antes e que estão mais cautelosos com os seus orçamentos.

O X não é a única empresa de redes sociais a explorar opções de subscrição sem anúncios. A Meta e o TikTok também estão a considerar a possibilidade de oferecer este tipo de serviços aos seus utilizadores, em parte devido à alteração das regras de privacidade na Europa.

