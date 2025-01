Apple continua a trabalhar em AirPods equipados com câmara

Que mais poderá trazer os auscultadores da Apple para se destacar na indústria e levar ao utilizador recursos inovadores? Bom, segundo o reputado analista da Bloomberg, a Apple está a trabalhar nuns AirPods que incorporam uma câmara. Não, não é o que está a pensar!!!

AirPods com tecnologias de ponta... ao estilo Apple Vision Pro

A Apple pode estar a dar o próximo passo no desenvolvimento dos seus AirPods, integrando câmaras em miniatura. Já se falou destes auriculares no passado e Mark Gurman, da Bloomberg, informa agora que o desenvolvimento continua. Ainda não se sabe exatamente para que serão utilizadas estas câmaras.

Ao contrário do que alguns poderiam pensar, estas câmaras não seriam utilizadas para tirar fotografias, mas sim como sensores de infravermelhos.

Ming-Chi Kuo tinha indicado anteriormente que a produção em massa destes novos AirPods com câmaras de infravermelhos deveria começar em 2026.

O objetivo desta tecnologia seria melhorar a experiência de áudio espacial quando combinada com os auscultadores Apple Vision Pro. Na prática, estas câmaras de infravermelhos permitiriam ajustar a direção do som de acordo com a posição da cabeça do utilizador, tornando a experiência audiovisual mais imersiva.

Além disso, esta tecnologia poderia também abrir caminho ao controlo por gestos no ar, permitindo aos utilizadores interagir com os seus dispositivos através de movimentos das mãos.

Se este roteiro se confirmar, os novos AirPods com câmaras de infravermelhos poderão ser lançados em 2026 ou 2027.

Ainda não sabemos se se tratará de uma nova gama de AirPods, a par dos AirPods e AirPods Pro, ou se a Apple irá incluir as câmaras nas gamas existentes.