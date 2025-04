Com o trabalho híbrido e remoto a tornarem-se a nova realidade, as organizações enfrentam um desafio urgente - como disponibilizar aos colaboradores um acesso seguro e contínuo a aplicações críticas sem as desvantagens de desempenho e segurança das VPNs tradicionais.

Na WatchGuard, a empresa reconhece que as empresas precisam de uma solução de segurança moderna e escalável que garanta as necessidades das equipas distribuídas. Para ta necessidade há o FireCloud Internet Access, um produto da família FireCloud de soluções SASE (secure access service edge).

O que é o FireCloud Internet Access?

O FireCloud Internet Access oferece segurança de nível empresarial aos colaboradores remotos, garantindo que, onde quer que estejam, as suas ligações permaneçam rápidas, seguras e contínuas.

Criado com base na WatchGuard Cloud, o FireCloud Internet Access elimina as complexidades das soluções tradicionais de segurança para trabalhadores remotos. Os administradores de TI podem gerir centralmente as políticas uniformes de segurança de rede e de colaboradores remotos, impondo a mesma proteção a todos os utilizadores - independentemente da sua localização.

Porquê escolher o FireCloud Internet Access?

Uma alternativa moderna às VPNs

As VPNs têm sido há muito tempo a opção para acesso remoto, mas vêm com limitações de desempenho, segurança e escalabilidade. O FireCloud Internet Access elimina a necessidade de backhauling VPN, encaminhando os utilizadores através de uma rede global de pontos de presença (PoPs) seguros. Isto garante o acesso de baixa latência a aplicações SaaS, cargas de trabalho na cloud e à Internet - sem os estrangulamentos e riscos de segurança das VPNs.

Segurança empresarial simplificada

Com capacidades de segurança avançadas integradas no FireCloud Internet Access, as organizações obtêm visibilidade e controlo completos sobre a segurança da força de trabalho remota.

Os recursos incluem:

Serviço de Prevenção de Intrusão (IPS)

Gateway AntiVirus (GAV)

Controlo de aplicações e filtragem Web

Deteção de Botnet e Segurança DNS

Bloqueio de geolocalização

Ao contrário das VPNs, que concedem um amplo acesso à rede, o FireCloud Internet Access impõe uma segurança baseada na identidade, garantindo que os utilizadores apenas acedem a aplicações e recursos autorizados.

Integração perfeita de segurança híbrida

O FireCloud Internet Access não é apenas uma solução autónoma, integra-se perfeitamente com o WatchGuard Firebox. As organizações com firewalls existentes no local podem estender as mesmas políticas de segurança aos colaboradores remotos, criando um modelo de segurança híbrido unificado.

Essa abordagem híbrida é um divisor de águas para as empresas que gerem tanto a infraestrutura local quanto as aplicações na cloud.

As equipas de TI podem aplicar controlos de segurança consistentes tanto no Firebox como no FireCloud, reduzindo a complexidade operacional.

Pontos de presença globais para um desempenho ótimo

O FireCloud Internet Access aproveita os pontos de presença (PoPs) distribuídos globalmente que a WatchGuard gere, e o acesso do utilizador está incluído na licença do FireCloud. Em vez de forçar o tráfego através de um centro de dados centralizado (como fazem as VPNs), o FireCloud liga dinamicamente os utilizadores ao PoP mais próximo. Isso reduz a latência, melhora o desempenho e mantém os colaboradores produtivos.

Implementação simples, segurança escalável

A implementação do FireCloud Internet Access é fácil. As organizações podem:

Ativar licenças e gerir utilizadores através da WatchGuard Cloud

Configurar políticas de segurança numa interface familiar (alinhando com as políticas do Firebox)

Implementar facilmente o cliente FireCloud nos dispositivos dos colaboradores

Escalar a segurança à medida que a empresa cresce, sem ter a necessidade de adicionar hardware

Com a aplicação de políticas automatizadas e a proteção contra ameaças em tempo real, as empresas podem proteger com confiança as equipas remotas sem a dor de cabeça de configurações complexas.

Quem deve usar o FireCloud Internet Access?

O FireCloud Internet Access foi concebido para fornecedores de serviços geridos (MSPs) e equipas de TI simples que protegem organizações com:

Colaboradores remotos e híbridos que precisam de acesso seguro e sem interrupções

Ambientes que priorizam a cloud e utilizam aplicações SaaS como Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce

MSPs que procuram oferecer serviços de segurança de última geração a clientes que adotam a cloud e o trabalho remoto

A segurança não deve ser uma reflexão tardia para equipas remotas e híbridas. Com o FireCloud Internet Access, a WatchGuard está a oferecer o futuro da conetividade remota segura.