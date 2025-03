WatchGuard lança o FireCloud Internet Access

A WatchGuard® Technologies, líder mundial em cibersegurança unificada, anuncia hoje o lançamento do FireCloud Internet Access, o primeiro de uma nova família de produtos híbridos de Secure Access Service Edge (SASE).

O FireCloud foi concebido para responder às necessidades das organizações híbridas e dos parceiros da WatchGuard, garantindo consistência entre Fireboxes e FireCloud, com configurações praticamente idênticas e sem curva de aprendizagem.

Gerir a cibersegurança no mundo real significa gerir redes híbridas que combinam ambientes tradicionais on-premises com Cloud e firewall-as-a-service (FWaaS).

Muitos fornecedores de soluções SASE ignoram a importância da integração com ambientes on-premises, reduzindo o valor da implementação de uma solução SASE.

Quando uma solução SASE não tem isso em consideração, acabam por surgir sistemas isolados e geridos separadamente, resultando em complexidade desnecessária e custos acrescidos.

O FireCloud Internet Access é a solução ideal para ambientes híbridos, pois integra-se com o WatchGuard Cloud e partilha uma gestão de políticas unificada com o Firebox, combinando firewall-as-a-service (FWaaS) e secure web gateway (SWG) para proporcionar uma proteção robusta sem complexidade.

A WatchGuard permite que os fornecedores de serviços geridos (MSPs) disponibilizem uma solução SASE valiosa aos seus clientes, com um modelo de adoção adaptado aos ambientes híbridos.

Esta solução faz parte da arquitetura WatchGuard Unified Security Platform®, que inclui componentes de segurança de Identidade, Rede e Endpoint, gestão unificada no WatchGuard Cloud e um framework comum de instalação para endpoints WatchGuard.

O FireCloud Internet Access oferece segurança real para os desafios reais que as empresas enfrentam atualmente. Com a evolução dos ambientes de trabalho remoto e distribuído e a transição das empresas para a Cloud, a superfície de ameaças expandiu-se, assim como a localização dos endpoints que necessitam de proteção. As soluções existentes não permitem que as equipas de segurança gerenciem de forma integrada a segurança da sua rede e das suas implementações SASE, criando lacunas de segurança e complexidades de gestão. Para ultrapassar essas limitações, desenvolvemos uma nova abordagem híbrida de SASE que começa com o FireCloud Internet Access.

Andrew Young, Chief Product Officer da WatchGuard.

Vantagens do FireCloud Internet Access

As vantagens do FireCloud Internet Access: Além de ter sido projetado especificamente para ambientes híbridos Cloud/on-premises, o FireCloud Internet Access destaca-se pela facilidade de implementação, licenciamento flexível e escalável, e integração com a plataforma de deteção e resposta a ameaças da WatchGuard.

Desenvolvido para Ambientes Híbridos – A arquitetura SASE da WatchGuard é uma das poucas soluções que oferece valor real para ambientes híbridos. Para equipas de TI reduzidas ou MSPs, isto significa gestão simplificada, controlo de segurança consistente e custos inferiores em relação a outras ofertas SASE.

– A arquitetura SASE da WatchGuard é uma das poucas soluções que oferece valor real para ambientes híbridos. Para equipas de TI reduzidas ou MSPs, isto significa gestão simplificada, controlo de segurança consistente e custos inferiores em relação a outras ofertas SASE. Facilidade de Implementação – Os administradores podem configurar e aplicar políticas de segurança a partir de uma interface única, utilizando estruturas de políticas e terminologia consistentes. As definições de segurança são automaticamente implementadas em todos os pontos de presença (PoPs) da WatchGuard no mundo, garantindo uma aplicação de políticas uniforme independentemente da localização do utilizador. Os clientes FireCloud são disponibilizados a partir do WatchGuard Cloud, facilitando a sua implementação e gestão

– Os administradores podem configurar e aplicar políticas de segurança a partir de uma interface única, utilizando estruturas de políticas e terminologia consistentes. As definições de segurança são automaticamente implementadas em todos os pontos de presença (PoPs) da WatchGuard no mundo, garantindo uma aplicação de políticas uniforme independentemente da localização do utilizador. Os clientes FireCloud são disponibilizados a partir do WatchGuard Cloud, facilitando a sua implementação e gestão Flexível e Escalável – O modelo de preços flexível da WatchGuard, com a solução FlexPay, permite aos prestadores de serviços geridos de segurança (MSSPs) expandirem os seus negócios. Como firewall-as-a-service, o desempenho não é afetado pelo número de utilizadores, e novas licenças podem ser facilmente adicionadas à medida que os clientes crescem.

A WatchGuard está comprometida em oferecer uma solução SASE completa para atender às necessidades dos parceiros e dos seus clientes. No futuro, a família FireCloud será expandida para incluir soluções de acesso privado, SD-WAN, ZTNA e CASB.

Além disso, os clientes FireCloud beneficiarão das integrações com o ThreatSync+ (SaaS), que oferecerá monitorização avançada de deteção e resposta a ameaças, e com o WatchGuard Universal Agent, que simplificará a gestão de dispositivos.

O SASE é o futuro da conectividade segura, unindo funções de rede e segurança numa solução Cloud-native. Com o FireCloud Internet Access e a abordagem híbrida ao SASE, a WatchGuard demonstra o seu compromisso em oferecer soluções de cibersegurança robustas, especialmente concebidas para MSPs. Esta é uma solução acessível e eficaz para proteger as redes e os utilizadores dos nossos clientes, mantendo o mesmo nível de segurança empresarial do nosso Firebox, o que melhora a eficiência do nosso negócio e aumenta a nossa rentabilidade.

André Oliveira, Executive Director & CTO da Pontual

Esta novidade surge na sequência da recente aquisição da ActZero pela WatchGuard, um fornecedor líder de serviços de Managed Detection and Response (MDR). Esta aquisição visa acelerar o crescimento do MDR para os parceiros MSP e expandir o seu alcance comercial.

A WatchGuard, que recebeu reconhecimento dos IT Awards, ChannelVision, Fortress Cybersecurity, InfoSec Awards e TMCnet pelas suas soluções de segurança em 2024, continua a liderar a inovação no setor, oferecendo soluções escaláveis e prontas para venda que impulsionam a receita dos MSPs.