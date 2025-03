Meta impede ex-funcionária de promover um “relato explosivo dos bastidores” da empresa

A Meta alcançou uma vitória inicial na sua tentativa de travar a divulgação de um livro controverso escrito por uma antiga executiva de políticas da empresa, agora denunciante. Um árbitro de emergência decidiu a favor da gigante das redes sociais e determinou que a autora deve cessar a venda e promoção da obra, que foi lançada esta semana.

Ex-funcionária da Meta afirma ter um "relato explosivo dos bastidores"

A polémica gira em torno do livro "Careless People", da autoria de Sarah Wynn-Williams, que anteriormente trabalhou na gestão de políticas do Facebook e que, segundo a Meta, foi despedida em 2017.

A editora descreve o livro como um "relato explosivo dos bastidores", no qual Wynn-Williams revela detalhes sobre os esforços de Mark Zuckerberg para expandir o Facebook na China há cerca de uma década.

A autora também faz acusações sobre a conduta inadequada de Joel Kaplan, atual responsável pelas políticas da Meta, e expõe situações embaraçosas que envolvem Zuckerberg e líderes mundiais.

O livro só foi anunciado na semana passada, mas a Meta reagiu de imediato e conduziu uma agressiva campanha de relações públicas contra a obra, classificando-a como "um livro novo de notícias antigas". Vários ex-funcionários também contestaram publicamente as versões dos factos apresentadas pela autora.

Paralelamente, a Meta recorreu a um processo de arbitragem para tentar impedir a divulgação do livro, alegando que Wynn-Williams violou um acordo de não denegrir a empresa. O árbitro de emergência, Nicholas A. Gowen, determinou que a autora deve cessar imediatamente a emissão de comentários negativos sobre a Meta, assim como interromper a distribuição da obra.

No entanto, não está claro como esta decisão afetará a comercialização do livro, que já se encontra à venda. A Flatiron Books, editora do livro e também visada na queixa da Meta, ainda não comentou o caso.

Esta decisão confirma que o livro difamatório e falso de Sarah Wynn-Williams nunca deveria ter sido publicado. Foi necessário recorrer à justiça devido às ações de Williams, que, mais de oito anos após ter sido despedida da empresa, ocultou deliberadamente a existência do seu projeto literário e evitou o habitual processo de verificação de factos da indústria, de modo a lançar apressadamente o livro.

Afirmou Andy Stone, porta-voz da Meta.

