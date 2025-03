The Fading of Nicole Wilson, um jogo de mistério e horror prometedor

The Fading of Nicole Wilson é um jogo de horror em desenvolvimento pelos estúdios One-O-One Games. Uma aventura sobrenatural que envolve uma caça a um fantasma e muitos outros mistérios por revelar.

The Fading of Nicole Wilson é um titulo de horror sobrenatural, que desafia os jogadores a descobrir um mistério sombrio e emocionante, enquanto caça um fantasma esguio que é a peça principal de um mistério antigo.

A aventura começa com uma adolescente de nome Brit que, sentindo-se presa na sua vida rotineira e apertada na pequena cidade onde mora, aceita um trabalho de caça-fantasmas no abandonado Timberline Hotel.

Brit pensa, na sua inocência que dessa forma, conseguirá tornar-se conhecida na cidade e ganhar mais respeito da comunidade.

No entanto, quando o seu empregador é subitamente e misteriosamente hospitalizado, Brit vê-se sozinha para prosseguir com a investigação. O que começa como uma simples e rotineira investigação paranormal rapidamente se vai transformar em algo muito mais sinistro.

Equipada com a única arma que possui, a sua câmara e com o resto do seu equipamento caça-fantasmas, Brit vai ter de explorar os corredores sombrios e assustadores do hotel. Muitos sustos vão esperá-la a cada corredor, a cada sala, em cada quarto e á medida que se afunda nos interior do edifício vai descobrir um passado oculto e enfrentar uma verdade assustadora que nunca ninguém antes, lhe contou.

The Fading of Nicole Wilson conta com um trabalho de som 3D imersivo (áudio binaural, ou seja capacitando os jogadores de ouvirem e perceberem sons tridimensionais e identificar a localização de uma fonte sonora no espaço), jogabilidade baseada em exploração e uma narrativa envolvente, The Fading of Nicole Wilson mistura horror sobrenatural com narrativa emocional. Os jogadores juntarão pistas inquietantes, resolverão quebra-cabeças e vivenciarão um mundo assustador inspirado no horror popular.

O jogo baseará a sua jogabilidade numa mecânica de exploração e resolução de puzzles e quebra-cabeças. Grande parte da dinâmica de Brit passará por juntar peças e descobrir pistas, descobrindo cada vez mais sobre os segredos ocultos naquele local.

Com lançamento previsto para o final deste ano para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X, o jogo explora temas como autenticidade, sacrifício e o custo de se encaixar.