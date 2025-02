Android 16 quer mais segurança e tem modo que bloqueia a instalação de APKs

A Google quer proteger os utilizadores do Android, muitas vezes mesmo contra a sua vontade. Esta ação é necessária para impedir que a liberdade que o sistema oferece se torne um problema. O Android 16 eleva ainda mais este campo e sabe-se agora que terá um modo que bloqueia a instalação de APKs.

À medida que o Android evoluiu no design da interface e adicionou funcionalidades, a segurança tornou-se uma das preocupações da Google. O Android 16 eleva este processo a outro nível, trazendo o novo modo Proteção Avançada, que introduz uma camada extra de segurança disponível nas definições. Entre outras ações, bloqueia a instalação de APKs.

O Android sempre teve muita liberdade, e permite mudar quase todos os aspetos do sistema. Permite dispensar a Play Store e instalar aplicações de fontes externas. No entanto, esta liberdade traz consigo desvantagens, já que muitos esquemas relacionados com o Android tentam enganar os utilizadores para instalarem aplicações a partir de APKs. Fechar esta porta melhora a segurança.

O Advanced Security Mode faz parte do Google Play Services, o conjunto de funcionalidades que protegem todos os dispositivos. Também os atualiza com novas funcionalidades da Google para o Android. Esta é a forma mais simples dos smartphones receberem melhorias sem depender dos fabricantes.

Na primeira versão beta do Android 16, a Google integrou um sistema de segurança avançado. Este será responsável por aplicar diferentes configurações para os utilizadores poderem proteger os seus dispositivos com facilidade. A recente beta 2 já inclui o menu de ativação, embora por enquanto esteja escondido nas funções experimentais do sistema e só é ativado com root.

Em testes, foi já possível ativar o novo modo de segurança do Android 16. Chamado Advanced Protection, quando ligado irá desativar o 2G, comunicar com as aplicações para que se possam adaptar ao novo ambiente seguro e, mais importante, o modo irá desativar a instalação de ficheiros APK.

Com o futuro modo extra seguro do Android 16, o sistema irá cortar os acessos mais arriscados. Falamos dos malwares que costumam aproveitar este espaço para infetar os smartphones. Como é uma opção manual, é possível desativar esta opção quando se pretender e recuperar a instalação dos APKs.