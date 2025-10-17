Tesla lança modo “Mad Max”: condução autónoma mais agressiva chega às estradas
Um novo modo apareceu nos veículos Tesla. E o seu nome, “Mad Max”, diz praticamente tudo!
O sistema de condução autónoma da Tesla, o Full Self-Driving (FSD), não para de evoluir, tornando-se cada vez mais capaz de lidar com situações de condução complexas.
E mesmo que já tenha estado na origem de alguns incidentes, o gigante norte-americano continua a introduzir funcionalidades ousadas, como o seu mais recente acréscimo: o “Mad Max”.
Um modo Mad Max surge na mais recente atualização de software da Tesla
Uma nova atualização do software Tesla 2025.32.8.10, que inclui a versão 14.1.2 do FSD, acaba de ser lançada. Esta versão introduz o “perfil de velocidade MAD MAX”, que sucede ao modo “Hurry”.
Este novo modo propõe um estilo de condução mais audacioso, com velocidades mais elevadas e uma cadência aumentada de mudanças de faixa. Os condutores interessados nesta nova forma de deixar o carro conduzir podem espreitar o vídeo abaixo para ver uma demonstração prática.
Tesla Self-Driving 14.1.2 in Mad Max Mode pic.twitter.com/1MWdER5feg
— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 16, 2025
Devemos recear uma condução mais perigosa?
Percebe-se assim que a condução autónoma não se limita simplesmente a deixar o carro levar-nos ao destino enquanto fazemos outra coisa. É possível desfrutar de uma condução muito mais desportiva, sem sequer precisar de segurar o volante.
Resta agora saber se este tipo de condução, caso venha a generalizar-se entre os vários tipos de veículos autónomos, não poderá a longo prazo aumentar o número de situações de risco ou de acidentes.
O anúncio despertou em força a comunidade Tesla nas redes sociais, com reações em massa — algumas aplaudindo a funcionalidade, outras a manifestar preocupação. E você, vai querer experimentar?