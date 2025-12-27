Renault percorre 1.008 km a velocidade de autoestrada com uma bateria de 87 kWh

A Renault demonstra que um veículo elétrico pode percorrer 1.008 km a 102 km/h com bateria padrão e sem recarga. Já não são necessárias baterias gigantes.

Renault Filante Record 2025 quebra a barreira da eficiência com 1.000 km elétricos

A Renault inicia 2026 a mudar o enquadramento mental sobre o que pode ser um veículo elétrico eficiente. O seu protótipo Filante Record 2025 superou os 1.000 quilómetros com uma única carga, mantendo velocidades típicas de autoestrada, sem recargas intermédias e com uma bateria de dimensão comercial.

Não é uma demonstração de laboratório. É uma declaração de intenções.

O veículo percorreu 1.008 km em menos de dez horas, a uma média de 102 km/h, com um consumo de apenas 7,8 kWh por cada 100 km. Tudo isto usando uma bateria de 87 kWh, equivalente à que equipa o Renault Scenic E-Tech Electric.

No final, ainda restavam 11% de carga, suficientes para mais 120 km a mais de 100 km/h. Um detalhe que muda a leitura do resultado: não foi levado ao limite.

Para a Renault, o recorde não é espetáculo. É redefinir a eficiência em condições credíveis. Nada de circular a 40 km/h nem de montar baterias desproporcionadas.

O Filante Record 2025 foi concebido para simular condução prolongada em estrada, com revezamento de condutores e pausas técnicas. Vida real, levada ao extremo.

Um recorde ancorado na realidade

O objetivo era claro e pouco confortável: superar os 1.000 km mantendo médias superiores a 100 km/h, sem atalhos técnicos. Isso excluía soluções fáceis e obrigava a espremer cada variável: aerodinâmica, peso, resistência ao rolamento e eficiência do sistema elétrico. Tudo tinha de somar.

Uma primeira tentativa, prevista para outubro, foi cancelada devido ao mau tempo. Um lembrete incómodo de quão frágil é a eficiência quando entra em jogo o mundo real. A tentativa definitiva realizou-se a 18 de dezembro, com temperaturas frias, mas estáveis, entre 4 e 13 °C, condições pouco favoráveis para uma bateria, mas honestas.

Três pilotos, Laurent Hurgon, Constance Léraud-Reyser e Arthur Ferrière, revezaram-se durante 239 voltas a um circuito de 4 km, ao longo de 9 horas e 52 minutos, com apenas 7 minutos de paragens. A chave não foi ir rápido. Foi não falhar durante quase dez horas.

A aerodinâmica, acima de tudo

O sucesso do Filante Record 2025 começa no ar. Os testes em túnel revelaram que o design inicial, chamativo, mas ineficiente, tinha um coeficiente aerodinâmico próximo de 0,40. Inaceitável para o objetivo.

A equipa fixou uma meta clara: descer para cerca de 0,30. E redesenhar quase tudo o que fosse necessário para o conseguir.

As alterações mais visíveis surgiram nos carenados das rodas. Inicialmente inspirados no histórico Étoile Filante, acabaram redesenhados e fixados diretamente às rodas, e não à carroçaria. Um ajuste subtil, mas decisivo, que limpou o fluxo de ar em torno da suspensão e da transmissão, reduzindo perdas invisíveis.

As entradas e saídas de ar foram reduzidas ao mínimo indispensável para a gestão térmica. O corpo central do carro, já eficiente, quase não foi tocado. O resultado foi desbloquear um potencial que estava ali, à espera. Sem trair a identidade do projeto.

Engenharia leve como sistema, não como slogan

Com 1.000 kg de peso, o Filante Record 2025 joga noutra liga face a qualquer elétrico de produção. Não é magia. É engenharia sem concessões. Fibra de carbono, ligas de alumínio e Scalmalloy impresso em 3D foram usados apenas onde eram estritamente necessários. Material justo. Nem um grama a mais.

O carro serviu também como banco de ensaio para tecnologias steer-by-wire e brake-by-wire. Ao eliminar ligações mecânicas, reduz-se peso, ganha-se liberdade de design e abre-se a porta a arquiteturas impossíveis em veículos convencionais. Não é ficção científica. Já está a funcionar.

Os pneus, muitas vezes ignorados, foram decisivos. A Michelin desenvolveu compostos específicos de baixa resistência ao rolamento, otimizados não só para perder menos energia, mas para se integrarem na lógica aerodinâmica do conjunto. Aqui, tudo comunica com tudo.

Design que olha para trás para avançar

O Filante Record 2025 não é um objeto frio. O seu acabamento em azul ultravioleta presta homenagem ao Renault 40 CV de 1925 e ao Étoile Filante de 1956. Há aviação em cada linha: cabine tipo caça, posição de condução inspirada na Fórmula 1, sensação de cápsula fechada.

A equipa de design define-o como uma ponte entre passado e futuro. Não apenas pela estética. Cada superfície, cada interface, foi pensada para consumir menos energia sem deixar de ser reconhecidamente Renault. A eficiência também pode ter carácter.

Resistência humana por detrás dos dados

Para lá de números e gráficos, houve pessoas. Manter a concentração durante horas, em silêncio, com margem de erro zero, exige mais do que técnica. Hurgon descreveu o seu turno como uma experiência de isolamento total, onde cada gesto conta. No final, o estado de carga coincidiu exatamente com a curva prevista. Precisão cirúrgica.

Léraud-Reyser enfrentou um turno de quatro horas que comparou a correr uma maratona. Ferrière encerrou a tentativa já de noite, com a pressão acumulada de todo o dia. Não havia espaço para improvisar. Apenas executar.

Implicações para os elétricos de série

A Renault insiste: o Filante Record 2025 não é uma antevisão de um modelo comercial. Mas seria ingénuo pensar que não deixa marca. As lições aprendidas — aerodinâmica extrema, redução de massa, otimização de sistemas — são transferíveis, passo a passo, para veículos reais.

Talvez a mensagem mais forte seja outra: não é preciso continuar a aumentar o tamanho das baterias para alcançar grandes autonomias. Apostar na eficiência reduz o uso de materiais críticos, alivia a pressão sobre as cadeias de abastecimento e diminui a procura de energia na recarga. Menos é mais. Às vezes.

Num contexto de eletrificação massiva, estes avanços não são anedóticos. São estruturais.

Chaves técnicas do recorde

Usa a mesma bateria de 87 kWh do Renault Scenic E-Tech de produção, e não um pack sobredimensionado.

O consumo médio foi de apenas 7,8 kWh/100 km, aproximadamente metade do consumo homologado WLTP do Scenic E-Tech, cerca de 14,1 kWh/100 km.

Trata-se de um protótipo monolugar ultra-aerodinâmico e muito leve, em torno de 1.000 kg, com pneus de muito baixa resistência ao rolamento desenvolvidos especificamente pela Michelin.

Condições do ensaio

O teste foi realizado em circuito fechado, com traçado longo e fluido para simular condução contínua de autoestrada, minimizando variações de ritmo e condições meteorológicas extremas.

O objetivo fixado pela Renault era superar os 1.000 km em menos de 10 horas, mantendo uma média superior a 100 km/h, incluindo paragens técnicas e trocas de piloto.