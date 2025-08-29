É o fim da caixa de velocidades manual? Carros automáticos dominam cada vez mais as estradas
Para muitos condutores, é a caixa de velocidades manual que garante uma sensação de total controlo do carro, sendo os modelos automáticos, para eles, aborrecidos. Apesar disso, os números não mentem e mostram que há uma tendência crescente a colocar carros com caixas automáticas nas estradas.
A semelhança de outros mercados, os automóveis têm evoluído, impulsionados por novas e facilitadoras tecnologias. Se para alguns a caixa de velocidades automáticas confere tranquilidade, deixando a maioria do trabalho nas mãos do próprio carro, para outros essas automações são aborrecidas e roubam o prazer de conduzir.
Por forma a perceber a tendência atual e tentar prever o cenário no futuro, o website italiano motor1.com analisou as vendas nos principais mercados europeus e nos Estados Unidos da América (EUA), reunindo uma amostra ampla.
Caixa de velocidades automática está cada vez mais presente
Além da clara tendência para os SUV, que se observa desde o final dos anos 90 nos EUA e desde o final dos anos 2000 no resto do mundo, o website detetou outra grande mudança: "a caixa automática está a tornar-se quase um padrão em muitos mercados e ameaça a sobrevivência dos carros com caixa manual".
Em 2001, quase todos os automóveis de passageiros matriculados na Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha, os cinco principais mercados europeus, estavam equipados com caixa manual.
Na altura, ali, os automóveis com caixa manual representavam 91% das matrículas, sendo este um tipo de transmissão mais popular do que a automática, mesmo entre as marcas premium e de luxo.
Entretanto, no ano passado, os carros com caixa de velocidades manual representaram apenas 29% das matrículas nos cinco principais mercados europeus, e a repartição entre marcas generalistas e premium reflete grandes mudanças.
- Marcas premium: em 2001, os carros com caixa de velocidades automática representavam 31% das vendas. Em 2024, atingiram 97%.
- Marcas generalistas: a quota de mercado da caixa de velocidades automática passou de 5% em 2001 para 63% no ano passado.
O que motivou e está a motivar esta mudança?
Na altura, há quase 30 anos, a tecnologia era mais limitada do que hoje, pelo que os custos de desenvolvimento tinham um impacto direto no preço final dos veículos. Neste cenário, a caixa automática era uma característica de luxo, não sendo suportável em modelos mais acessíveis.
Com o tempo e a evolução tecnológica, e à semelhança do que aconteceu com os airbags e outras tecnologias do setor, a adoção gradual ajudou a reduzir os custos, bem como o preço final, democratizando a tecnologia.
A par disso, mais do que o tráfego, que é cada vez mais intenso nas grandes cidades, os condutores precisam de lidar com mais elementos durante a condução. A caixa de velocidades automáticas é, portanto, a resposta à nova realidade.
Fonte: motor1.com
Sempre tive manual e agora tenho uma caixa eCVT da Toyota. É barulhenta e não foi feita para corridas, mas sim para consumos. Estou muito contente porque é uma caixa que segundo os especialistas, é um “tanque e fiável” e até agora com muitos poucos problemas.
O problemas das caixas automáticas é que se for necessário reparação sai sempre uma pipa de massa.
Sempre me disseram que caixa automática é para quem não sabe conduzir.
Pois bem, graças a deus não sei conduzir. Uso caixa automática.
uma boa caixa automática pode passar a ser apenas uma caixa sem embraiagem de pedal em que o condutor passa mudanças usando as patinhas.
do meu ponto de vista, todos os carros que não permitem isto são uma aberração e só servem para circuitos urbanos e semi-urbanos. tenho um cá em casa e nem no modo “sport” o sistema automático deixa de entrar em funcionamento. uma aberração total!
Só aceito esse tipo de discurso de alguém que meta o carro a trabalhar à manivela… e nem tenho caixa automática…
Apoiado .
Quem afirma que a caixa automática é para quem não sabe conduzir é porque nunca pegou numa Leyland… ou nunca andou o dia todo dentro da cidade a conduzir, entre outros, um autocarro ou uma viatura de recolha de resíduos… enfim!
As caixas automáticas são quase tão velhas como os veículos… ah, muitas tem opção de passar a manual (semi-automática), portanto quem gosta de “meter ferro” agora “mete plástico”!
Já agora, também existiram veículos (não sei se ainda circulam) com caixa semi-automática, neste caso de “meter ferro”…
+1
Um pouco por causa dos elétricos, híbridos, etc
Híbridos, mas não todos os híbridos.
Ha eléctricos com caixa de velocidades.
Caixa automática mas tbm se pode pôr manualmente.
gosto muito de carros de caixa automática e gosto muito de carros com caixa manual.
o que detesto são os carros com caixa automática que não permitem ao condutor selecionar uma opção de uso exclusivo das patilhas e em que o sistema automático não tem qualquer intervenção até o condutor decidir novamente o inverso.
atualmente uma boa parte dos carros adota soluções que não permitem isto e em que mesmo que o condutor use a caixa o sistema automático entra em ação mais cedo ou mais tarde…! é o pior que pode existir!
Muitas permitem, mas na maior parte dos casos, o condutor apenas transmite a sua intenção. Lool
É normal, faz parte da evolução. Caixa manual faz cada vez menos sentido na condução do dia a dia. Quem insiste que prefere manual, ou anda nas corridas ou nunca conduziu automático
Pode ser mais confortável , mas eu prefiro manual . E se der raia, uma manual é reparada por mil euros +/-,uma automática já não é bem assim .Devia de haver as duas opções ,e o cliente escolhia .
A minha mulher tem problemas nos muscolos e por vezes tem prkblemas ao usar muito a embraiagem, já estou a pensar mudar de carro e com caixa automática para ela.
Ou arranjo um carro elétrico.
Por aqui tenho um de caixa automática. Que descanso… Epá não dá aquela pica das entradas de caixa manual à Colin McRae, mas não se pode ter tudo.
Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla caixa manual é que só talam os azeiteiros do fumo preto, ou orangotangos mal informados, escolha por mim tanto faz embora com mais de 50 anos prefiro caixa automática pois tenho pessoas que não sabem mexer numa manual e os elétricos não têm caixa manual