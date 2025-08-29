É o fim da caixa de velocidades manual? Carros automáticos dominam cada vez mais as estradas

Para muitos condutores, é a caixa de velocidades manual que garante uma sensação de total controlo do carro, sendo os modelos automáticos, para eles, aborrecidos. Apesar disso, os números não mentem e mostram que há uma tendência crescente a colocar carros com caixas automáticas nas estradas.

A semelhança de outros mercados, os automóveis têm evoluído, impulsionados por novas e facilitadoras tecnologias. Se para alguns a caixa de velocidades automáticas confere tranquilidade, deixando a maioria do trabalho nas mãos do próprio carro, para outros essas automações são aborrecidas e roubam o prazer de conduzir.

Por forma a perceber a tendência atual e tentar prever o cenário no futuro, o website italiano motor1.com analisou as vendas nos principais mercados europeus e nos Estados Unidos da América (EUA), reunindo uma amostra ampla.

Caixa de velocidades automática está cada vez mais presente

Além da clara tendência para os SUV, que se observa desde o final dos anos 90 nos EUA e desde o final dos anos 2000 no resto do mundo, o website detetou outra grande mudança: "a caixa automática está a tornar-se quase um padrão em muitos mercados e ameaça a sobrevivência dos carros com caixa manual".

Em 2001, quase todos os automóveis de passageiros matriculados na Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha, os cinco principais mercados europeus, estavam equipados com caixa manual.

Na altura, ali, os automóveis com caixa manual representavam 91% das matrículas, sendo este um tipo de transmissão mais popular do que a automática, mesmo entre as marcas premium e de luxo.

Entretanto, no ano passado, os carros com caixa de velocidades manual representaram apenas 29% das matrículas nos cinco principais mercados europeus, e a repartição entre marcas generalistas e premium reflete grandes mudanças.

Marcas premium: em 2001, os carros com caixa de velocidades automática representavam 31% das vendas. Em 2024, atingiram 97%.

Marcas generalistas: a quota de mercado da caixa de velocidades automática passou de 5% em 2001 para 63% no ano passado.

O que motivou e está a motivar esta mudança?

Na altura, há quase 30 anos, a tecnologia era mais limitada do que hoje, pelo que os custos de desenvolvimento tinham um impacto direto no preço final dos veículos. Neste cenário, a caixa automática era uma característica de luxo, não sendo suportável em modelos mais acessíveis.

Com o tempo e a evolução tecnológica, e à semelhança do que aconteceu com os airbags e outras tecnologias do setor, a adoção gradual ajudou a reduzir os custos, bem como o preço final, democratizando a tecnologia.

A par disso, mais do que o tráfego, que é cada vez mais intenso nas grandes cidades, os condutores precisam de lidar com mais elementos durante a condução. A caixa de velocidades automáticas é, portanto, a resposta à nova realidade.

