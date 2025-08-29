PplWare Mobile

É o fim da caixa de velocidades manual? Carros automáticos dominam cada vez mais as estradas

· Motores/Energia 18 Comentários

Fonte: motor1.com

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Wat3rMan says:
    29 de Agosto de 2025 às 12:23

    Sempre tive manual e agora tenho uma caixa eCVT da Toyota. É barulhenta e não foi feita para corridas, mas sim para consumos. Estou muito contente porque é uma caixa que segundo os especialistas, é um “tanque e fiável” e até agora com muitos poucos problemas.
    O problemas das caixas automáticas é que se for necessário reparação sai sempre uma pipa de massa.

    Responder
  2. Tiago says:
    29 de Agosto de 2025 às 12:30

    Sempre me disseram que caixa automática é para quem não sabe conduzir.
    Pois bem, graças a deus não sei conduzir. Uso caixa automática.

    Responder
    • MLopes says:
      29 de Agosto de 2025 às 13:13

      uma boa caixa automática pode passar a ser apenas uma caixa sem embraiagem de pedal em que o condutor passa mudanças usando as patinhas.
      do meu ponto de vista, todos os carros que não permitem isto são uma aberração e só servem para circuitos urbanos e semi-urbanos. tenho um cá em casa e nem no modo “sport” o sistema automático deixa de entrar em funcionamento. uma aberração total!

      Responder
    • Hugo says:
      29 de Agosto de 2025 às 13:22

      Só aceito esse tipo de discurso de alguém que meta o carro a trabalhar à manivela… e nem tenho caixa automática…

      Responder
    • paulo rodrigues says:
      29 de Agosto de 2025 às 13:51

      Quem afirma que a caixa automática é para quem não sabe conduzir é porque nunca pegou numa Leyland… ou nunca andou o dia todo dentro da cidade a conduzir, entre outros, um autocarro ou uma viatura de recolha de resíduos… enfim!

      As caixas automáticas são quase tão velhas como os veículos… ah, muitas tem opção de passar a manual (semi-automática), portanto quem gosta de “meter ferro” agora “mete plástico”!

      Já agora, também existiram veículos (não sei se ainda circulam) com caixa semi-automática, neste caso de “meter ferro”…

      Responder
    • BurroFuiEuQueEstudei says:
      29 de Agosto de 2025 às 14:05

      +1

      Responder
  3. Lumia says:
    29 de Agosto de 2025 às 12:42

    Um pouco por causa dos elétricos, híbridos, etc

    Responder
  4. Ahahah says:
    29 de Agosto de 2025 às 12:59

    Caixa automática mas tbm se pode pôr manualmente.

    Responder
  5. MLopes says:
    29 de Agosto de 2025 às 13:10

    gosto muito de carros de caixa automática e gosto muito de carros com caixa manual.

    o que detesto são os carros com caixa automática que não permitem ao condutor selecionar uma opção de uso exclusivo das patilhas e em que o sistema automático não tem qualquer intervenção até o condutor decidir novamente o inverso.

    atualmente uma boa parte dos carros adota soluções que não permitem isto e em que mesmo que o condutor use a caixa o sistema automático entra em ação mais cedo ou mais tarde…! é o pior que pode existir!

    Responder
  6. Paula Vadinho says:
    29 de Agosto de 2025 às 13:17

    É normal, faz parte da evolução. Caixa manual faz cada vez menos sentido na condução do dia a dia. Quem insiste que prefere manual, ou anda nas corridas ou nunca conduziu automático

    Responder
    • Luis Santos says:
      29 de Agosto de 2025 às 14:29

      Pode ser mais confortável , mas eu prefiro manual . E se der raia, uma manual é reparada por mil euros +/-,uma automática já não é bem assim .Devia de haver as duas opções ,e o cliente escolhia .

      Responder
  7. Luis Henrique Silva says:
    29 de Agosto de 2025 às 13:59

    A minha mulher tem problemas nos muscolos e por vezes tem prkblemas ao usar muito a embraiagem, já estou a pensar mudar de carro e com caixa automática para ela.
    Ou arranjo um carro elétrico.

    Responder
  8. Paulo Gomes says:
    29 de Agosto de 2025 às 14:02

    Por aqui tenho um de caixa automática. Que descanso… Epá não dá aquela pica das entradas de caixa manual à Colin McRae, mas não se pode ter tudo.

    Responder
  9. José says:
    29 de Agosto de 2025 às 14:19

    Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla caixa manual é que só talam os azeiteiros do fumo preto, ou orangotangos mal informados, escolha por mim tanto faz embora com mais de 50 anos prefiro caixa automática pois tenho pessoas que não sabem mexer numa manual e os elétricos não têm caixa manual

    Responder

